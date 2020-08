Les conservateurs se choisissent un chef pour affronter Trudeau

Moins d'un an après leur échec aux législatives, les conservateurs canadiens vont annoncer dimanche soir le nom de leur nouveau chef qui prendra la tête de l'opposition à Justin Trudeau, menacé d'une élection anticipée dès l'automne après un nouveau scandale.

Quatre candidats sont en lice: deux anciens ministres chevronnés, Peter MacKay et Erin O'Toole, et deux avocats à peu près inconnus du grand public, Derek Sloan et Leslyn Lewis, première femme noire à briguer la direction de ce parti.

Malgré une campagne largement virtuelle pour cause de pandémie, les membres du parti se sont mobilisés.

Ils ont envoyé par la poste un nombre record de quelque 175 000 bulletins de vote, une participation de près de 65%, s'est félicité le parti.

Le dépouillement des bulletins a commencé tôt dimanche matin et les résultats devaient être annoncés à partir de 23h00 GMT, lors d'une cérémonie adaptée au contexte de l'épidémie de coronavirus.

Le nouveau leader succèdera au chef sortant Andrew Scheer, qui avait dû tirer les conséquences de son échec à battre, à l'automne 2019, un Justin Trudeau dont l'étoile avait pourtant pâli, quatre ans après son élection triomphale.

M. Scheer avait toutefois fait perdre aux libéraux de M. Trudeau leur majorité au parlement. Il a jugé dans une interview à la chaîne CBC qu'il laissait à son successeur un parti en «bonne forme», avec un groupe parlementaire renforcé, et que le nouveau leader bénéficierait d'une «fondation solide» pour poursuivre la tâche entamée lors du dernier scrutin et ramener les conservateurs au pouvoir.

Considéré comme favori, Peter MacKay, 54 ans, entend marquer son retour en politique après l'avoir quittée il y a cinq ans pour des raisons familiales. Pendant près d'une décennie, de 2006 à 2015, il a dirigé plusieurs ministères de la précédente administration conservatrice (Affaires étrangères, Défense puis Justice).

La lutte s'annonce toutefois serrée. L'adversaire principal de M. MacKay est Erin O'Toole, 47 ans, ex-ministre des Anciens combattants, lui-même vétéran de l'armée de l'air. Il a déjà brigué la présidence du parti à deux reprises et mené une campagne jugée pugnace qui pourrait payer dimanche soir.

Tous deux sont conscients de la nécessité pour les conservateurs d'élargir leur base, actuellement surtout concentrée dans l'ouest du pays, s'ils veulent reconquérir le pouvoir, et ils mettent l'accent sur l'économie et l'emploi.

Leslyn Lewis, une jeune avocate d'origine jamaïcaine, pourrait créer la surprise selon certains experts, en apportant une image de modernité et de diversité au parti.

Mais elle ne parle pas français, un handicap pour espérer diriger un jour un pays officiellement bilingue. Et ses positions défavorables au mariage homosexuel et à l'avortement, ainsi que sa volonté de limiter l'accès au cannabis récréatif, légalisé fin 2018, pourraient lui faire perdre des voix.

Le nouveau leader n'aura pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Un premier défi l'attend dans un mois avec une difficile décision à prendre sur le déclenchement éventuel d'élections anticipées.

L'occasion interviendra le 23 septembre lorsque Justin Trudeau présentera un «ambitieux» programme de relance d'une économie laminée par la pandémie.

Ce programme sera exposé dans un discours de politique générale devant le parlement qui, dans le système canadien, doit faire l'objet d'un vote de confiance.

Le gouvernement minoritaire de M. Trudeau est affaibli car il est empêtré dans un nouveau scandale éthique à propos de l'attribution d'un important contrat gouvernemental à un organisme de charité ayant rémunéré des membres de sa famille, note Jonathan Malloy, professeur à l'université Carleton.

«Mais les conservateurs devront y réfléchir à deux fois pour décider s'ils veulent vraiment disputer une élection cet automne», dans un contexte de pandémie, de pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale et avec un nouveau chef au message pas encore rodé, a-t-il dit à l'AFP.

Pour faire tomber le gouvernement, les conservateurs, qui tirent à boulets rouges sur M. Trudeau et réclament son départ depuis l'éclosion de ce nouveau scandale, auraient toutefois besoin du soutien d'au moins deux autres formations d'opposition.