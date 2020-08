Lointain décembre

Et voilà que nous tombons dans la partie plate du plan de Gary Bettman.

Notre ville est éliminée.

Question d’argent, le commissaire voulait des séries éliminatoires à tout prix même avec des gradins vides.

Par conséquent, sept clubs de la ligue auront passé environ 9 mois sans disputer un match des séries ou de la saison régulière et la Ligue Américaine aura aussi été paralysée de mars à décembre.

Gary devait « renflouer » et il a pris toute la place. Le fric publicitaire entre et son plan fonctionne.

Il n’y a plus de Canadien et à Toronto même, il n’y a plus de Maple Leafs.

Pas grave.

Que feront les p’tits gars d’ici le camp d’entraînement de novembre ? Reviendront-ils en forme dans cette reprise bizarroïde ?

l’eau à la bouche

Le Canadien est venu nous chatouiller au cours des trois dernières semaines, mais on ne le reverra plus avant la mi-novembre en matches préparatoires. Et la saison régulière en décembre prochain.

Le mâche-patate de Gallagher aura guéri, certes, Claude Julien aura probablement repris son poste et on fera connaissance avec un certain Romanov.

Mais c’est loin.

On a goûté au génie de Suzuki, au nouveau style robuste de Kotkaniemi et au jeu d’Armia qui se dégêne.

On en aurait pris encore et on a tous réalisé que le hockey nous manquait.

Ce qu’on n’a pas vu venir c’est que le Canadien a pris du galon pendant la pandémie. Il est revenu meilleur, plus tenace et avec un beau petit caractère hargneux.

J’imagine qu’il faut se réjouir, parce qu’en mars on disait que ce club mettrait des années à devenir bon. Maintenant on dit des mois...

Bonne semaine !

De l’enclave