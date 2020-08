Paysage vaporeux du réservoir Kiamika

Le Québec recèle d’endroits vraiment paradisiaques. Pourtant, même si je l’ai sillonné de long en large, et plus d’une fois, certains de ces trésors cachés m’ont encore échappé. C’est le cas du réservoir Kiamika situé dans le parc régional du même nom, au cœur des Hautes-Laurentides. Créé dans les années 1950 pour faciliter la drave sur la rivière Kiamika, le réservoir est maintenant un lieu récréotouristique émergent. Sa carte maîtresse, le canot-camping. D’ailleurs, plusieurs terrains offrent la possibilité d’avoir son île privée. À la fin de l’été, le plan d’eau est à son meilleur. Dès le mois d’août, de nombreuses plages de sable doré apparaissent avec la baisse du niveau d’eau. Cette période concorde aussi avec les grands brouillards matinaux qui offrent un caractère des plus spectaculaires à ces lieux. Après un séjour caniculaire, je suis parti aux aurores afin de capter un dernier lever de soleil. La brume était si dense que je n’y distinguais ni ciel ni terre. Lorsque la vapeur d’eau s’est dissipée, un paysage saisissant s’est révélé pour mon plus grand plaisir.

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : Hasselblad 20mm

Exposition : 1/200s à f/8

ISO : 100