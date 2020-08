Rémy Girard en cinq rôles marquants

MONTRÉAL – Rémy Girard est l’un des comédiens québécois les plus aimés du public. Il vient tout juste de fêter ses 70 ans et célèbre également 50 ans de carrière.

Cet automne, il sera dans deux quotidiennes sur deux grands réseaux. On pourra le voir dans «Les mutants», à Télé-Québec, sous les traits d’un grand-père malcommode. Il va aussi faire son arrivée dans «District 31» pour incarner le grand patron des services secrets.

Mais avant de le découvrir dans ces nouveaux personnages, retour sur cinq rôles qui nous ont marqués.

Paul Bougon – «Les Bougon, c’est aussi ça la vie!»

PHOTO DOMINIC GOUIN/AGENCE QMI

En 2004, la famille Bougon débarque à la télévision en amenant un véritable vent de fraîcheur, grâce à son ton insolent, ses situations sulfureuses et, surtout, ses personnages plus caricaturaux les uns que les autres. Rémy Girard y incarne le patriarche de cette famille socialement dysfonctionnelle, mais terriblement attachante. Plus de trois millions de Québécois suivaient leurs péripéties et magouilles pour déjouer le système. En 2016, le comédien a repris son rôle dans le film «Votez Bougon», qui a aussi connu un beau succès au box-office.

Stan – «Les Boys»

Parce qu’il ne savait pas patiner, Rémy Girard a d’abord refusé le rôle, mais comme son personnage reste toujours derrière le banc, il l’a finalement endossé. Dans la franchise écrite par Louis Saia, qui comprend quatre films et une télésérie, Stan Ouellet est propriétaire d'une brasserie et, en même temps, coach d'une équipe de hockey dans une ligue de garage. Même s’il sort souvent de ses gonds et qu’il n’hésite pas à engueuler ses joueurs, il n’en demeure pas moins sympathique et chaleureux. Plusieurs de ses répliques sont d’ailleurs devenues légendaires.

Paul «Pogo» Gauthier – «La petite vie»

Photo d’archives

Classique de la télévision québécoise, «La petite vie» a donné naissance à une galerie de personnages hauts en couleur. En dehors de la famille Paré, on retrouvait Paul Gauthier, alias Pogo, le meilleur et seul ami de Ti-Mé. Avec son accent traînant, Pogo est un gentil naïf, passionné de hockey, qui invente régulièrement des expressions absurdes. Certes, il est le faire-valoir de Pôpa, mais Rémy Girard est arrivé à tirer son épingle du jeu à travers ce personnage.

Lionel Rivard – «Scoop»

Photo d’archives

Chef de pupitre au quotidien L’Express, Lionel Rivard (Rémy Girard) conseillait les jeunes journalistes Michel Gagné (Roy Dupuis) et Stéphanie Rousseau (Macha Grenon). Autoritaire, grognon, mais attachant et sympathique, on se souvient de ses prises de bec avec la présidente du syndicat Léone (Francine Ruel). Porté sur la bouteille, on pouvait aussi entendre régulièrement son tonitruant «cercueil» à travers la salle de rédaction.

Rémy – «Le déclin de l’empire américain»

Photo courtoisie

«Le déclin de l’empire américain» a marqué un avant et un après dans la carrière de Rémy Girard. Projeté dans plus de 75 pays, ce film de Denys Arcand l’a fait entrer dans la cour des grands. Les projets se sont ensuite enchaînés sans arrêt, tant au cinéma, au théâtre qu’à la télévision. Dix-sept ans plus tard, en 2003, il reprenait son personnage de Rémy dans «Les invasions barbares», toujours signé Denys Arcand, qui a d’ailleurs reçu l’Oscar du meilleur film étranger. La scène dans laquelle tous les personnages lui disent adieu, alors qu’il se meurt, à la fin du film, reste dans toutes les mémoires. Rémy Girard a déjà confié que «Les invasions barbares» est un des films dont il est le plus fier.