Arguments fallacieux, fausses nouvelles, sites internet douteux... Il est de plus en plus difficile de s’y retrouver. Et l’éducation n’y échappe pas. Normand Baillargeon a même écrit un livre sur ce qu’il appelle les légendes pédagogiques.

Vous êtes les parents d’un enfant ou d’un ado? Un membre du personnel scolaire? Un gestionnaire? Vous êtes soucieux de la réussite éducative? Vous cherchez une information crédible et de grande qualité?

Si tel est le cas, j’ai un secret – trop bien gardé – à vous confier... Il existe un incontournable: le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).

Aujourd’hui, j’ai une bonne nouvelle!

Je suis très heureux de vous annoncer le début d’une collaboration entre le CTREQ et mon blogue.

C’est quoi?

Le CTREQ est un lieu de référence incontournable en mobilisation des connaissances. Le Centre valorise le développement d’une culture scientifique essentielle à l’évolution de la société.

Sa mission?

Stimuler la réussite éducative au Québec.

C’est le croisement des savoirs entre la recherche et la pratique qui sert de levier aux actions du CTREQ. Pour le bénéfice des élèves, des parents et de tous les acteurs du monde de l’éducation au Québec, il rend les connaissances accessibles. Pour remplir cette mission, le Centre peut compter sur la richesse de son réseau de membres et de chercheurs associés qui ont tous le même objectif: collaborer pour la réussite éducative!

RIRE

Je vous recommande aussi une superbe initiative du CTREQ: le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE).

Le RIRE a pour mission de promouvoir la circulation et le partage de l’information et des ressources produites par divers organismes qui œuvrent à la réussite éducative. Il partage les nouveautés en éducation et ses découvertes: actualité de la recherche en éducation, résumés et rapports, textes de vulgarisation, ressources éducatives et plus encore.

À partir de son portail, les internautes peuvent facilement trouver des ressources issues des milieux de la recherche et de la pratique.

Tous les acteurs qui participent à l’éducation, des parents aux gestionnaires, et particulièrement le personnel scolaire, auront ainsi accès à de l’information de qualité traitée ou produite par le Réseau.

Enfin, le RIRE peut compter sur la collaboration de chercheurs et de professionnels de l’éducation dynamiques qui alimentent sa veille et qui participent au partage du savoir notamment dans ses dossiers thématiques. Je vous invite donc à visiter le CTREQ et son RIRE. Il s’agit d’outils indispensables à ceux et celles qui désirent s’appuyer sur une information crédible et de grande qualité.

Lors des prochains mois, il me fera plaisir de partager avec vous, sur ce blogue, des sujets qui émanent de cette nouvelle collaboration.

Bonne lecture!

_________________________________________________

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à l’infolettre du CTREQ.

Vous serez informé de leurs réalisations, récentes publications et activités!