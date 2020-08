Trump «prend la tangente» en pleine crise du Covid-19

Washington | Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a accusé son rival républicain, le président sortant Donald Trump, de « prendre la tangente » en pleine crise du Covid-19, à la veille de la convention républicaine.

« Je ne lui reproche pas la crise actuelle... Je lui reproche de prendre la tangente et de ne pas s’occuper des solutions », a lancé Joe Biden dans une interview à la chaîne ABC au côté de sa colistière Kamala Harris.

Donald Trump, en retard dans les sondages, est en effet très critiqué pour sa gestion de la crise: il a tout fait pour lever au plus vite les mesures de quarantaine, a été longtemps réfractaire au port du masque et n’a pas hésité à citer en exemple des experts et traitements controversés.

Le candidat démocrate a aussi critiqué ceux qui parmi ses compatriotes invoquent leur « liberté » comme argument pour refuser de porter des masques, en dépit des preuves scientifiques de l’efficacité de cette stratégie de masse pour casser la transmission du coronavirus.

Il a aussi répondu aux attaques sur son acuité mentale émises par son adversaire de 74 ans, dont la santé suscite également des inquiétudes. « Regardez-moi, monsieur le président. Regardez-nous tous les deux et dites-nous dans quelle forme nous sommes », a répondu Joe Biden, 77 ans.

Kamala Harris, ancienne procureure générale, fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne, a quant à elle souligné l’engagement de Joe Biden en faveur de l’égalité entre les races aux États-Unis.

« Joe sait vraiment ce que cela signifie, Black lives matter », a-t-elle dit, évoquant le mouvement antiraciste né dans le sillage de la mort de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

M. Trump en revanche « n’a jamais prononcé ces mots et ne les prononcera jamais », a-t-elle assuré.

Soucieux de montrer qu’il est pro-actif dans la crise du Covid-19, Donald Trump a entamé la contre-attaque dès dimanche avec l’annonce, lors d’un point de presse, de l’autorisation d’un traitement au plasma contre le coronavirus, dont l’efficacité n’a pas encore été formellement démontrée.