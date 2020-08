Une rentrée pas comme les autres

Si la rentrée scolaire 2020 ne ressemblera en rien aux éditions précédentes, sous le signe de la COVID, elle n’en est pas moins attendue, et espérée même, tant par les jeunes que par les parents.

De nombreuses inquiétudes et un certain niveau de stress viennent teinter la rentrée cette année, étant donné la présence du virus, les risques de transmission et les mesures en place qui chamboulent les habitudes.

Les jeunes craignent notamment de se retrouver isolés de leurs amis, avec les « bulles » restrictives par groupes. Ce ne sera pas comme la vie d’avant, mais pour les jeunes de niveau secondaire, collégial et universitaire, ce semblant de retour à la vie normale fera le plus grand bien, tant physiquement que mentalement.

Bon signe

Les données recensées auprès des adolescents dans le cadre d’une étude COMPASS-Québec 2020 dévoilées cette semaine s’avèrent par ailleurs encourageantes pour la suite.

On y constate que les jeunes ont pris la pandémie au sérieux et se sont montrés responsables. Les manifestants antimasques, qui se comportent en parfaits égoïstes, devraient prendre des notes et suivre leur exemple.

On a aussi appris, dans cette étude, que la pandémie n’avait pas rendu les jeunes plus délinquants, si ce n’est qu’ils passent plus de temps devant leur écran.

C’est justement ce genre d’effet néfaste que la rentrée viendra atténuer. Il s’agira ensuite, pour les jeunes, de demeurer prudents, et pour les parents de maintenir une bonne communication avec eux.

Casse-tête

Il y a en effet du travail à faire, comme ont pu le constater des collègues qui ont effectué une tournée de cégeps, cette semaine. Bien des jeunes ne respectaient pas les règles de distanciation, et se faisaient l’accolade.

Un beau casse-tête en vue pour les établissements d’enseignement, mais quand on pense à tous les effets positifs qu’engendrera cette rentrée sur les jeunes, le jeu en vaut amplement la chandelle.