4000 postes à combler sur les navires au Québec d’ici trois ans

Malgré la pandémie de COVID-19, il y a des secteurs du marché du travail qui manquent toujours de main-d'œuvre. C’est le cas du milieu maritime, une industrie méconnue où des emplois palpitants et payants sont à combler.

Les organisations maritimes du Québec prévoient qu’elles auront plus de 4000 postes à combler au cours des trois prochaines années, selon des données cumulées juste avant la pandémie, de janvier à mars 2020, par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime.

Dans le reportage vidéo ci-dessus, vous découvrirez six différents métiers de la mer, à travers six portraits de marins qui travaillent au Québec pour l’entreprise Desgagnés, un des employeurs les plus importants de l’industrie maritime québécoise.

Vous découvrirez le capitaine Michel Duplain et le débardeur Olivier Dufour qui travaillent tous deux sur le Sedna Desgagnés, un navire-cargo qui dessert le Grand Nord.

Nous avons ensuite suivi le premier officier de navigation Antoine Bouchard ainsi que le quatrième officier mécanicien Alexandre Lapointe, sur le Damia Desgagnés, un pétrolier qui navigue sur le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs.

La troisième officière de navigation Marie-Rose Lespérance et le grutier Guillaume Tremblay sont les derniers marins présentés dans cette capsule. Ils travaillent sur le Bella Desgagnés, un navire qui dessert la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord.

Visionnez les autres reportages vidéo de notre série sur l’industrie maritime: