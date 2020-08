Balado: quel est l’avenir d’Alfa Romeo en Amérique du Nord?

De retour sur le marché nord-américain depuis quelques années, Alfa Romeo ne connaît pas le succès escompté. Pour faire le bilan et discuter de l’avenir de la marque italienne, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Germain Cornet, spécialiste Alfa Romeo à la concession Des Sources, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

« L’avenir de la marque, avec la fusion Fiat-Chrysler, le groupe Peugeot aussi, c’est difficile de prévoir ce qu’il va se passer. On a vu qu’avec Alfa Romeo et Fiat, les plans ont changé plusieurs fois dans les deux dernières années. Ce qui est sûr, c’est que le Tonale va arriver à la fin 2021. [...] C’est un petit VUS, un peu plus petit que le Stelvio et qui peut aussi être en option hybride. » a commenté M. Cornet.

Au cours de cet épisode, il a également été question du dévoilement du Ram 1500 TRX 2021, de l’abandon de la Kia Rio berline et de l’ajout d’un système à quatre roues motrices pour la Lexus ES 2021.

Les deux animateurs ont également livré leurs impressions sur les Ford Mustang, Porsche Cayman GT4 et Porsche Macan.

Pour clore l’émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont exprimé leur opinion face au galvaudage du mot « sport » dans la nomenclature des automobiles.

