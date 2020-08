Comment répondre aux exigences de ma fille?

Mon premier conjoint était autoritaire et sévère. À l’époque je manquais tellement de confiance en moi que j’acceptais de me laisser mener par cet homme que je prenais pour mon sauveur. J’avais eu une enfance difficile auprès de parents dans son genre, et c’est comme si j’avais choisi de retourner dans mon piège.

J’ai eu une fille avec lui, et comme de raison, je lui ai laissé toute la latitude d’autorité sur elle. Il en a profité pour en faire sa servante, exactement comme il faisait avec moi. Ma fille en a souffert toute sa jeunesse, mais à l’approche de l’adolescence, j’ai senti qu’il fallait que je la sorte de là si je ne voulais pas la perdre à jamais. J’ai donc quitté son père pour me consacrer à son bien-être à elle.

Un an après, j’ai fait la connaissance d’un homme à l’opposé du premier, que j’ai épousé quand je suis tombée enceinte. Ma fille allait alors sur ses 14 ans. Même si elle ne voulait plus rien savoir de son père, elle a plus ou moins bien vécu ce changement de vie, et même si mon mari la traitait comme sa fille, elle se montrait farouche envers lui. Quand son frère est né, elle l’a pris en grippe sur-le-champ.

Elle ne fut pas simple à suivre dans les années qui ont suivi l’arrivée de notre garçon, et elle n’espérait qu’une chose, sacrer son camp au plus vite pour vivre sa vie. À 18 ans elle est partie en colocation et on s’est très peu vues dans les années qui ont suivi.

Elle me reprochait d’accorder trop de temps à son frère et à mon mari, ainsi que de l’avoir toujours sacrifiée. Ce qui est faux puisque j’ai fait beaucoup pour elle, et encore aujourd’hui, je fais mon possible. Je l’aide financièrement dès qu’elle en exprime le besoin, et comme elle ne supporte ni la présence de son frère ni celle de mon mari, je lui fais ses courses et je vais garder sa fille régulièrement. Puis, comme elle a quitté le père de son enfant, je me suis occupée de lui trouver un logement et d’en payer une partie.

Malgré tout cela, elle n’a que des reproches à me faire. Selon elle, je serais à l’origine du fait qu’elle a ruiné sa vie. Mon mari me laisse l’aider à ma guise, mais ne veut pas entendre parler de la recevoir à la maison pour se faire crier des bêtises. Qu’est-ce que je pourrais faire de plus pour lui plaire et qu’elle se calme ?

Anonyme

La personne responsable d’avoir ruiné sa vie c’est votre fille elle-même. Chaque adulte est responsable de son bonheur et doit en prendre la responsabilité. Si votre fille n’accepte pas cette réalité, ce n’est pas à vous d’en assumer les conséquences. Il est temps que vous amorciez la dernière étape de votre émancipation de femme en remettant entre les mains de votre fille la responsabilité de sa vie. Et ce n’est pas en continuant de vous laisser abuser par cette dernière que vous allez l’aider à évoluer.