Coronavirus: le Pérou dépasse le seuil des 600 000 cas

LIMA | Le Pérou a franchi, lundi, le seuil des 600 000 contaminations au coronavirus, mais le nombre quotidien de décès est en recul, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays recense, lundi, 600 438 cas de COVID-19 depuis le début de l’épidémie, 6122 de plus que la veille. Un total de 150 nouveaux décès ont été rapportés au cours des dernières 24 heures, le plus faible bilan en deux mois et demi, portant le nombre total de morts à 27 813.

Le Pérou, qui compte 33 millions d’habitants, est le troisième pays le plus endeuillé d’Amérique latine par l’épidémie, derrière le Brésil (115 309 morts) et le Mexique (60 480 morts). Rapporté à sa population, le pays est le plus durement frappé du sous-continent par la COVID-19 avec 839 morts par million d’habitants.

Face à la propagation de la maladie, qui menace de saturer le système de santé, le gouvernement y a limité les rassemblements et imposé un couvre-feu le week-end.

Samedi soir, 13 personnes sont mortes dans une bousculade dans une discothèque de Lima, en tentant de fuir la police venue faire respecter le couvre-feu. Onze victimes sur les treize ont été déclarées positives au coronavirus, de même que 15 des 23 personnes arrêtées au cours de cette descente.

Le président péruvien, Martin Vizcarra, a déploré la tragédie et exprimé sa «colère face à l’irresponsabilité» des gérants de la boîte de nuit, qui avaient fait la promotion du rassemblement festif sur le réseau social.