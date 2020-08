Montréal: les adeptes de danse latine invités à se faire tester pour la COVID-19

Les adeptes de danse latine qui sont déhanchées à l’intérieur ou à l’extérieur à Montréal depuis le 31 juillet ont été priés par les autorités lundi matin d’aller se faire tester pour la COVID-19.

La directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a lancé cet appel au dépistage après avoir constaté que trois personnes infectées par le coronavirus ont fréquenté des événements de ce type.

Au moins deux danseurs ou danseuses contagieux ont participé à des événements de soir le vendredi 14 août sur la rue Sainte-Catherine et le samedi 15 août au parc Frédéric-Back à Montréal. Des danses latines organisées au parc Lafontaine et à Verdun pourraient aussi être en cause.

«Cet appel au dépistage est encore plus important pour les personnes ayant présenté des symptômes compatibles avec la COVID-19, par exemple : fièvre, toux, difficulté à respirer, perte de l’odorat, mal de gorge, mal de tête, douleur aux muscles. Les cliniques de dépistage montréalaises sont avisées et prêtes à dépister les participants à ces événements», a affirmé Mylène Drouin par communiqué, lundi matin.

La Direction régionale de santé publique de Montréal a réitéré que les événements de danse à l’intérieur sont interdits, en raison d’un «risque important de transmission de la COVID-19».

En ce qui concerne les danses à l’extérieur, la santé publique a précisé que le couvre-visage est nécessaire lorsque des participants dansent ensemble. Elle demande aussi aux danseurs de ne pas changer de partenaires durant une danse et d’un événement à l’autre.

Évidemment, ceux qui présentent des symptômes de COVID-19 ou qui ont fréquenté des gens qui ont été infectés ne devraient jamais participer à des danses.

Il est aussi recommandé de ne pas chanter ou crier lors de tels événements.