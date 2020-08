De premières images fortes pour «Autiste, maintenant majeur»

Grâce aux premières fortes images d’Autiste, maintenant majeur, disponibles sur la page Facebook de la chaîne MOI ET CIE, on en sait maintenant un peu plus sur ce qui attend les téléspectateurs qui regarderont la suite du succès Autiste, bientôt majeur.

À compter du 23 septembre, on ouvrira à nouveau les portes de l’univers de Maëlle, Mathis, Benjamin, Eliott, Raphaël, Malika et Laurent, dans des moments charnières de leur vie, mais aussi de celle de leurs parents.

Surpris du vif engouement généré par les premiers épisodes de la série documentaire, Charles Lafortune, le père de Mathis, avait envie de pousser l’exercice plus loin.

«J’ai voulu faire une deuxième saison parce qu’il y a plein de situations différentes qu’on n’a pas pu mettre dans une première saison, dit-il dans la bande-annonce. Il y a des autistes beaucoup plus vieux; qu’est-ce qui arrive quand tu as 30 ans et que tu es autiste? Quand tes parents ne peuvent plus s’occuper de toi?»

Autiste, maintenant majeur sera diffusée les mercredis à 19 h 30, dès le 23 septembre, à MOI ET CIE.