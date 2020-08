Des frais d'inscription qui soulèvent la grogne

TROIS-RIVIÈRES | À la veille d'une rentrée universitaire hors norme, des frais d'inscription soulèvent le mécontentement à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

En plus des droits de scolarité, les étudiants doivent payer des frais reliés à la vie étudiante et même à l'accès au complexe sportif. Or, les universitaires sont aussi invités à se tenir à distance du campus, dans la mesure du possible. Pour un étudiant à temps plein, les frais en question représentent près de 80 $ par session.

En mai dernier, l'Association générale étudiante a demandé à l'Université (AGEUQTR) de retirer ces frais. Face au refus du conseil d'administration de l'établissement, une pétition a été lancée.

Pour Antoine Bélisle-Cyr, président de l'AGEUQTR, la situation est inacceptable quand on sait que 75 % des étudiants ne viennent pas de la région et ne mettront pas les pieds sur le campus au cours de la session.

Les autorités universitaires justifient leur position en faisant valoir que l'ensemble des services aux étudiants sont maintenus. Cependant, un bon nombre d'appareils sont «mis au repos» dans le pavillon sportif.

Pendant que les parties demeurent campées sur leur position, la rentrée aura lieu le 2 septembre prochain, dans un campus où la vie étudiante risque d'avoir une saveur qu'on ne lui a jamais connue.