Des trottoirs neufs jugés dangereux à Lévis

Des citoyens de Saint-Romuald demandent à la Ville de Lévis de corriger des trottoirs neufs aménagés devant l’hôtel de ville de Lévis qui sont selon eux nuisibles et même dangereux.

Les aménagements ont été installés en juin et en juillet. Il s’agit de trois avancées de trottoir qui empiètent de sept à neuf pieds dans le chemin du Fleuve, juste devant l’hôtel de ville de Lévis, au coin des rues Simard et de Saint-Romuald.

Plusieurs citoyens, 110 au total, ont signé une pétition pour que la Ville corrige ces nouveaux aménagements, censés apaiser la circulation dans le secteur.

Photo Stevens LeBlanc

Jeanne Morin, qui habite la rue Simard depuis 50 ans, n’a jamais trouvé qu’il y avait un problème avant l’installation des avancées de trottoir. C’est plutôt maintenant qu’elles y sont que les ennuis sont arrivés, dit-elle en entrevue.

« On trouve ça insensé et dangereux », exprime-t-elle. Elle cite plusieurs incidents qui sont survenus au cours des dernières semaines, dont certains ont mené à des réclamations à la municipalité.

Dommages aux véhicules

Par exemple, le fils d’une voisine a endommagé deux jantes de roues en accrochant le trottoir de béton et de pavés d’une hauteur d’environ six pouces, un couple en visite a abîmé son pneu de la même façon.

La signalisation est déficiente, estiment les citoyens. Mme Morin juge difficile la cohabitation entre les voitures, les autobus et les cyclistes depuis le rétrécissement de la chaussée. On craint également les problèmes qui surviendront lorsque l’hiver arrivera, avec l’inévitable déneigement.

Lundi, les citoyens, dont Mme Morin, se sont présentés à la séance du conseil municipal pour déposer leur pétition devant les élus. Ils ont demandé le retrait ou la correction des nouvelles installations afin de rendre le tout plus sécuritaire.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a indiqué en marge de l’ouverture de la séance publique que ces installations visaient à réduire la vitesse sur le chemin du Fleuve. Elles ont coûté « quelques milliers de dollars », dit-il.

L’élu a assuré qu’il prendra connaissance des demandes des pétitionnaires. Il se dit ouvert à apporter des modifications.

« On est conscients de l’existence d’une problématique. Pourquoi les correctifs pourraient être apportés assez rapidement ? Parce qu’au fond, ce sont des correctifs qui ne demanderont pas de gros investissements. »

Budget équilibré

Par ailleurs, le maire a indiqué qu’il avait l’intention de présenter un budget équilibré, malgré la pandémie.

La Ville a limité ses dépenses au cours des derniers mois, dit-il, et grâce aux aides promises par le gouvernement pour le transport collectif, Lévis pourra boucler son budget.