Enquête sur Donald Trump: une procureure veut forcer son fils à témoigner

La procureure de l'État de New York a demandé à un juge d'obliger l'un des fils de Donald Trump, Eric Trump, à témoigner sous serment dans le cadre d'une enquête sur les propriétés immobilières de l'entreprise familiale, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

• À lire aussi: Trump officiellement investi par le Parti républicain pour la présidentielle

• À lire aussi: La proche conseillère de Trump, Kellyanne Conway, démissionne

• À lire aussi: Trump, et ses enfants, au centre de la convention républicaine

Eric Trump, qui a repris les rênes de la Trump Organization avec son frère Donald Junior après le départ du magnat new-yorkais pour la Maison-Blanche début 2017, devait être interrogé par ses services sous serment en juillet, selon la procureure Letitia James.

Mais «après avoir initialement accepté cet entretien, il refuse désormais de venir», affirme la démocrate.

Plus généralement, même si la Trump Organization dit vouloir «coopérer» dans l'enquête, «elle refuse de fournir les documents (demandés), invoquant des motifs non valables», a-t-elle ajouté.

Elle a donc demandé formellement à un juge de l'État de New York d'imposer à Eric Trump de témoigner et la Trump Organization à fournir des documents concernant plusieurs biens immobiliers de la société de portefeuille familiale, dont un bâtiment situé à Wall Street et le Trump International Hotel de Chicago.

Ces informations, apparues alors que débute ce lundi la convention républicaine qui doit formellement introniser Donald Trump comme candidat à sa réélection en novembre - avec une intervention d'Eric Trump prévue mardi - viennent ajouter aux multiples fronts judiciaires concernant Donald Trump et ses affaires.

La procureure précise avoir ouvert cette enquête en 2019, après que l'ex-avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen - condamné depuis - eut témoigné devant le Congrès américain que le magnat avait surévalué ou sous-évalué certains de ses biens immobiliers pour obtenir prêts ou réductions d'impôts.

Le président est également mis en demeure de fournir huit ans d'archives comptables, dans le cadre d'une autre enquête menée par le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, lui aussi démocrate.

Malgré une décision défavorable au président rendue sur ce dossier par la Cour suprême américaine en juillet, ses avocats continuent à se battre en justice pour éviter d'avoir à remettre ces documents, et le dossier pourrait à nouveau aboutir devant la Cour suprême fédérale.

Eric Trump, 36 ans, est le troisième des enfants Trump nés du premier mariage du magnat new-yorkais avec Ivana Trump.

Bien que lui et son frère eurent été nommés à la tête de la Trump Organization, c'est Eric, officiellement vice-président exécutif, qui semble le plus impliqué, au quotidien, dans la gestion de l'entreprise familiale.