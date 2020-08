PCC : Erin O’Toole l’emporte et devient chef

OTTAWA | L’ex-ministre Erin O'Toole, est devenu chef du Parti conservateur du Canada (PCC), dans la nuit de dimanche à lundi et Peter Mackay, qui était vu comme favori en début de course, a mordu la poussière.

C’est au terme d’un troisième tour du scrutin préférentiel que M. O’Toole, député de la région du grand Toronto originaire de Montréal, a été sacré vainqueur, recueillant 19 271 points, contre 14 528 pour M. Mackay, ancien ministre de la Justice et dernier chef en date du parti progressiste-conservateur.

L’élection a été serrée entre les deux ex-membres du gouvernement de Stephen Harper et s’est conclue vers 1h, lundi matin. M. Mackay menait au premier tour, mais son avance était bien mince et a été défaite par M. O’Toole dès le deuxième tour.

M. O’Toole devait toutefois recueillir au moins 16 901 sur les 33 800 points que représentaient les 338 circonscriptions canadiennes dans cette élection qui suit un système de vote préférentiel

Leslyn Lewis est arrivée troisième avec 10140 points.

«O’Toole est le nouveau leader du Parti conservateur du Canada et le Québec a joué un rôle décisif dans sa victoire», a commenté le politologue Daniel Béland, directeur de l'Institut d'études canadiennes de l’Université McGill.

«Le fait d’avoir développé une plate-forme spécifique pour le Québec et d’avoir fait de gros efforts sur le terrain expliquent sans doute son excellente performance», a-t-il ajouté.

Dans son discours d'intronisation, le nouveau chef a tendu à la main à ses anciens adversaires ainsi qu'aux Canadiens. «Que vous soyez hétérosexuel ou gais, que vous n'ayez jamais voté conservateurs ou que vous n'avez même jamais voté, que vous priez le vendredi, samedi, dimanche ou jamais, que vous soyez nouveau Canadiens, vous avez une place chez les conservateurs.»

Erin O'Toole a surtout appuyé dans son discours, où le français a tenu une place importante, sur les enjeux économiques du pays à la suite du confinement et l'éthique. «Nous devons continuer à souligner les échecs et la corruption des Libéraux, mais aussi à monter aux Canadiens que vous avons une vision plus forte, plus prospère et plus unis du Canada», a-t-il dit.

Soirée de cafouillage

Les premiers chiffres se sont fait attendre pendant de longues heures dimanche soir en raison de problèmes techniques ayant entraîné du retard dans le dépouillement des votes.

«Le décompte des votes a pris plus de temps que prévu en raison de la participation record des électeurs et des règlements en lien avec la COVID-19», a indiqué la formation politique, fière que 174 849 membres aient pris part au scrutin.

Peu importe qui ressortait vainqueur, dans tous les cas le vainqueur devenait le premier leader depuis des années à venir de l’Est du Canada. Le nouveau leader devra aussi rapidement décider s’il désire déclencher des élections générales et défier les libéraux de Justin Trudeau. Un vote de confiance doit se tenir cet automne aux Communes et, de façon générale, les gouvernements minoritaires comme celui qui est en place n'ont pas une longue durée de vie.

Un porte-parole du PCC a précisé, dimanche, que les problèmes techniques étaient survenus en raison d’une machine servant à ouvrir des enveloppes. Certains bulletins de vote ont été endommagés et l'information que ceux-ci contenaient a dû être réinscrite sur de nouvelles feuilles afin de continuer le dépouillement.

L’événement entourant le dévoilement du successeur d’Andrew Scheer devait initialement débuter à 18h, mais les résultats du premier tour n’ont finalement été dévoilés qu’après minuit.

Les ex-ministres ont été les meneurs tout au long de la course à la chefferie qui a suscité peu d’intérêt, étant donné la pandémie de COVID-19. Il était toutefois plausible que l’avocate torontoise Leslyn Lewis cause la surprise en devenant la première femme noire élue à la tête d’un parti fédéral.

L’ex-ministre des Anciens Combattants Erin O’Toole a passé toute sa campagne à se poser en «vrai bleu» pouvant remettre le Canada sur les rails.

Quant à Peter Mackay, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Justice, il a misé sur sa volonté d’unir les troupes conservatrices et se distancier du conservatisme social, courant s’opposant à l’avortement.

Derek Sloan, député novice pour la circonscription ontarienne de Hasting-Lennox et Addington, s’est fait remarquer pour avoir vertement critiqué l’administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam et pour avoir sous-entendu qu’elle travaillait pour la Chine plutôt que le Canada. Il a été éliminé dès le premier tour.

Leslyn Lewis, pratiquement inconnue au début de la course, a réussi à récolter l’impressionnante somme de deux millions $ en financement. En comparaison, M. Mackay a amassé environ 3,1 millions $.