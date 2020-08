Fini le Lauzon

Photo courtoisie

Le Cégep de Lévis-Lauzon s’appelle désormais le Cégep de Lévis et ce changement de nom s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle. L’établissement d’enseignement avait besoin de ce double changement, explique Guy Patterson, directeur général par intérim, pour marquer l’évolution du cégep qui existe depuis 50 ans. Le nouveau logo est assorti du slogan «Vis-le», un jeu de mots évocateur avec Lévis. Sur la photo, la nouvelle identité visuelle Cégep de Lévis a été présentée aux membres du personnel lors du discours de la rentrée, le jeudi 20 août dernier.

Toute une prise

Photo courtoisie

Les clients de la microbrasserie Les Maltcommodes seront choyés dans les prochaines semaines lors de leur visite à l'établissement de Beauport. Le 13 août dernier, l'un des propriétaires, Patrick Lessard, a eu la chance de participer à un voyage de pêche que plusieurs amateurs de ce sport rêvent de faire, la pêche en haute mer. Accompagnés de quatre clients fidèles (Sébastien Nadeau, Mike Kelly, Daniel Guay et Patrick Thériault), et du capitaine Jimmy Lepage, de Grande-Rivière en Gaspésie, ils ont réussi à sortir de l'eau un thon rouge Bluefin de 625 livres à la suite d'un dur combat de 3 h et 15 min. Une expérience unique que ces pêcheurs ne sont pas près d’oublier. Dès aujourd’hui, ce thon rouge sera offert en darne avec cuisson directement à la table sur pierre volcanique, la spécialité de la maison, ou encore en tartare.

Champion

Photos courtoisie

Les plus âgés se souviendront peut-être de l’animateur radiophonique Pierre Champion (photo) qui a fait les belles heures de CKCV vers le milieu des années 1960 avec l’émission CKCV Micro Québec, du lundi au vendredi de 6 h à 9 h, et avec L’Avocat du Diable. Il a par la suite œuvré à titre de représentant publicitaire, toujours à CKCV, et à CFLS, entre autres. De son vrai nom Maurice Guenette, Pierre est décédé la semaine dernière à l’âge de 91 ans. Il fut l’un des pionniers (avec Michel Montpetit) des émissions de lignes ouvertes sur l’actualité à Québec. Après un court séjour à CKCV Hull, au début des années 1970, Pierre a fait une belle carrière par la suite à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Une cérémonie sera célébrée ultérieurement en toute intimité. Mes condoléances à la famille et aux proches de Pierre.

Anniversaires

Photo Chantal Poirier

Réjean Tremblay (photo), journaliste sportif au Journal de Québec et auteur québécois (Lance et compte), 76 ans... Jean-Luc Brassard, médaillé d’or (ski acrobatique) aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, 48 ans... Benoît Brunet, joueur de hockey de la LNH (1990-2002) et analyste à RDS, 52 ans... Jacques Chapdelaine, ex-entraîneur-chef des Alouettes de Montréal (CFL), 59 ans... Marie Carmen, née Marie Aubut à Québec, chanteuse (L'aigle noir), 61 ans... Anne Renée, chanteuse (Un amour d'adolescent), ex-épouse de feu René Angelil, 68 ans... Richard Leduc, joueur de hockey québécois, AMH et LNH (1973-81), avec les Nordiques de 1978 à 1981, 69 ans. (Photo Réjean Tremblay JdeQ)

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 août 2007. Andrée P. Boucher (photo), 70 ans, mairesse de Sainte-Foy et de Québec... 2018. Robin Leach, 69 ans, journaliste et écrivain anglais, la voix de l’émission La vie des gens riches et célèbres... 2017. Jay Thomas (photo), 69 ans, acteur américain... 2016. Juan Bell, 48 ans, joueur de baseball américain... 2016. George Kaczender, 83 ans, réalisateur canadien... 2015. Justin Wilson, 37 ans, pilote automobile britannique... 2014. Richard Attenborough (photo), acteur, réalisateur et producteur britannique... 2013. Julie Harris, 87 ans, actrice américaine... 2011. Mike Flanagan, 59 ans, ancien lanceur des ligues majeures de baseball et gagnant du trophée Cy Young... 2006. Léopold Simoneau, 90 ans, ténor né à Saint-Flavien ...1999. Alexandre Lagoya, 70 ans, guitariste classique...1998. John Littleton, 74 ans, chanteur (chant religieux)...1982. Mgr Félix-Antoine Savard, 85 ans, écrivain, professeur et administrateur... (Photo Andrée P. Boucher)