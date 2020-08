Gaza: frappes israéliennes en représailles à des ballons incendiaires

L’armée israélienne a annoncé lundi de nouveaux bombardements contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des lancers de ballons explosifs et incendiaires de l’enclave palestinienne vers le territoire israélien.

«Des jets de combats, des avions militaires et des chars ont ciblé des positions militaires du Hamas dans le sud de la bande de Gaza» incluant «des infrastructures souterraines», a annoncé l’armée israélienne dans un bref communiqué, ajoutant avoir agi en «réponse» à la poursuite des lancers de ballons explosifs et incendiaires.

Israël bombarde Gaza quasi quotidiennement depuis le 6 août, après le lancement de tirs de roquettes et de ballons incendiaires depuis le territoire palestinien au-dessus de la frontière, et qui sont à l’origine de dizaines de feux en Israël, réduisant en cendres des cultures et des broussailles.

Malgré une trêve l’an dernier favorisée par l’ONU, l’Égypte et le Qatar, le Hamas et Israël, qui se sont déjà livré trois guerres (2008, 2012, 2014), s’affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes ou des lancers de ballons incendiaires depuis Gaza et des frappes de l’armée israélienne, qui considère ces actions comme une violation de sa souveraineté et une menace à sa sécurité.

Selon des analystes palestiniens, les tirs depuis Gaza visent à faire pression sur l’État hébreu pour qu’il autorise l’entrée de l’aide financière mensuelle du Qatar dans l’enclave, prévue dans l’accord de trêve.

Ces nouvelles hostilités surviennent avant la visite lundi à Jérusalem du secrétaire d’État américain Mike Pompeo pour une tournée de cinq jours au Moyen-Orient axée sur l’accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, auquel les Palestiniens sont opposés.