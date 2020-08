La télé des enfants: à l’abordage, pirates!

L’univers télé des pirates est beaucoup plus vaste qu’on peut l’imaginer. Évidemment, les bateaux, les épées et les trésors sont toujours au rendez-vous, mais les personnages en mer et sur la terre ont tous une façon unique de vivre. Et les enfants sont choyés par cette abondance.

«Barababor»

Bon Dieu, ce qu’ils sont cons! Prisonniers d’un quotient intellectuel qui s’apparente drôlement à celui d’une langouste et affublés d’une tronche qu’on ne souhaiterait pas à son pire ennemi, les conquistadors de ces courtes capsules ont beaucoup de croûtes à manger pour dénicher un trésor. Et ne leur demandez surtout pas de compter les uns sur les autres...

Dimanche à 10 h 28, à Télé-Québec, et en tout temps sur zonevideo.telequebec.tv.

«Jake et les pirates du Pays imaginaire»

En attendant de les retrouver un jour sur la chaîne Disney, Jake et les pirates du Pays imaginaires vivent certaines de leurs aventures en mer sur le web. Aidé de ses amis et de son perroquet Skully, Jake doit contrer les efforts du méchant Capitaine Crochet, un être qui consacre beaucoup d’efforts à tenter de voler des trésors. Heureusement que de bons pirates veillent au grain!

Plusieurs épisodes disponibles sur YouTube.

«Les Salmigondis»

Parmi tous les jouets qui prennent agréablement vie sous nos yeux, deux sont particulièrement intenses: le capitaine Math et Filou, des pirates. À l’écart des autres personnages, ses malfaiteurs qui ont bien des défauts, mais qui sont aussi fort divertissants, carburent à l’idée de faire grossir leur trésor. Avec eux, les drôles de coups fumants ne manquent pas!

Du lundi au vendredi à 7 h 58, sur ICI Radio-Canada Télé.

«Nos voisins les pirates»

Le petit village d’Ennui-sur-Mer vit de drôles de bouleversements avec l’arrivée de la famille Bâbord-Tribord, un clan pour le moins unique. Bien que très divertissants avec leur langage, leur énergie et leurs comportements de pirates si particuliers, ils ne sont pas vus d’un bon oeil par les habitants des lieux. Tous s’en méfient, sauf la jeune Mathilde qui se délecte de leur présence.

En tout temps sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

«Ohé Pirates»

Les tout-petits ont également rendez-vous avec les pirates. En compagnie de trois fillettes dégourdies, ils partent à la recherche d’amusants trésors. Sur la route, les trois amies devront surmonter leurs difficultés physiques et cognitives afin de résoudre des énigmes. Leurs efforts seront joyeusement récompensés avec des objets amusants pour faire la fête.

Plusieurs fois par jour, sur Baby TV.

«Zak Storm: super pirate»

Un courageux et astucieux garçon est entraîné dans le Triangle des Bermudes où il pourra, comme le rêve tant d’enfants, se transformer en héros grâce à la découverte d’une épée magique. Il sera à la hauteur de tout ce qui l’attend sur les eaux, mais il devra prendre garde, car la mer est loin d’être calme, surtout quand le pirate Skullivar rôde...

Lundi-vendredi 7 h et 18 h, et samedi-dimanche 11 h 30, à Yoopa.