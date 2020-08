Le Cégep de Chicoutimi mécontent de voir son exclusivité en formation aéronautique menacée

SAGUENAY | La direction du Cégep de Chicoutimi est en colère parce qu’un deuxième collège privé offrira un programme de pilotage similaire au sien et craint les impacts de cette décision.

«C’est le jour de la marmotte, le collège de Mérici a le droit de donner les mêmes cours, l'an dernier c'était à Montréal, là c'est à Québec, c'est très inquiétant pour notre école, c'est inquiétant car c'est une brèche dans une exclusivité», explique André Gobeil , directeur général du Cégep de Chicoutimi.

Pendant que le gouvernement donne les autorisations nécessaires pour qu'un programme semblable voit le jour, le Centre québécois de formation aéronautique du cégep, lui, attend pour moderniser ses équipements.

«Si vous voulez rester compétitif, offrez nous au moins les investissements nécessaires pour l'école, car depuis 1981, il n'y a pas eu d'investissements majeurs dans l'établissement, nous sommes toujours en attente, nous aurions été moins craintifs face à cette nouvelle si nous avions eu ces investissements. Je suis en train de me demander : au mois de juillet l'an prochain allons-nous avoir une autre école accréditée? Il faut vraiment que cette situation cesse», explique M. Gobeil.

«Nos simulateurs sont en fin de vie, si ils brisent demain matin ça met en jeu le programme», explique Steeve Noreau, directeur du Centre québécois de formation aéronautique.

Avec la création de programmes similaires ailleurs dans la province et l'absence d'investissement, le cégep craint une diminution du nombre d'inscriptions.

«Les coûts d'hébergement pour venir s'installer en région, changer d'emplois... les jeunes vont être plus tentés de rester dans les grands centres chez eux», pense M. Noreau.

«C'est vraiment inacceptable», affirme le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

C'est la deuxième fois en quelques semaines que le député prend la parole publiquement pour défendre l'exclusivité de programmes en région.

«Ma crainte c'est que ça continu comme ça et que les exclusivités dans les régions ça veut plus rien dire. Plus le gouvernement va donner des autorisations comme ça, plus ça créer des précédents, donc là il faut changer la loi», mentionne Sylvain Gaudreault.

La direction du Centre compte tout de même inclure de nouveaux cours au programme, mais d'ici là, elle espère avoir une meilleure collaboration de la part du gouvernement.