L’électorat blanc sera-t-il au rendez-vous?

La convention républicaine débute ce soir et le président sortant sera omniprésent. S’exprimer après Joe Biden lui permet de mieux cibler ses attaques tout en espérant que c’est son message qu’on retiendra.

Jamais dans l’histoire des États-Unis un président en fonction n’a fait face à un tel recul au moment de solliciter un second mandat. Ce matin le site FiveThirtyEight avance que le candidat démocrate a 73% de chance de devancer son rival. Cele ne signifie pas que Donald Trump est battu, il s’agit cependant d’un indicateur supplémentaire des difficultés qu’éprouve Donald Trump.

Un autre élément devrait également retenir l’attention des stratèges de la campagne Trump qui viennent d’investir une somme colossale pour prendre d’assaut les réseaux sociaux. Depuis plusieurs cycles électoraux, les républicains ont presque tout misé sur un électorat blanc. Encore cette année Donald Trump mise presque tout sur cette portion de l’électorat, bien souvent au détriment d’autres clientèles comme les femmes, les hispanophones et, surtout, la communauté noire.

Selon une étude réalisée par le site NPR (National Public Radio), si le président est parvenu a mobilisé l’électorat blanc en 2016, il sera difficile de répéter l’exploit. Pour espérer combler l’écart qui le sépare présentement de Joe Biden, le président doit maintenir ses appuis de la dernière élection et en ajouter d’autres. Or, il n’est pas certain que l’électorat blanc, particulièrement les électeurs plus âgés, l’appuie avec le même enthousiasme.

Contrairement à sa première campagne présidentielle, Donald Trump doit maintenant défendre un bilan. Il peut une fois de plus s’en remettre à ses présumés talents en affaires et invoquer le respect de la loi et de l’ordre, il lui faut malgré tout expliquer sa gestion du pays, particulièrement sa gestion de la crise sanitaire.

Plusieurs des aînés interrogés par NPR vont demeurer fidèles au président, mais on aurait tort de ne pas considérer leurs réserves ou leurs critiques. Ils reconnaissent que Donald Trump n’est pas digne de confiance, qu’il gazouille trop, qu’il ment régulièrement et que son style pour le moins abrasif et vulgaire ne sied guère à un président. Pourquoi demeurer à ses côtés? Parce qu’au moins il défend des dossiers pour lesquels les démocrates n’offrent pas de contrepartie satisfaisante.

Là où il y a matière à réflexion pour les stratèges républicains, c’est qu’une quantité non négligeable d’aînés font défection. Combien exactement? Nous ne le saurons que le 3 novembre, mais si on se souvient de la faible marge de victoire au Wisconsin, en Pennsylvanie et au Michigan (moins de 1%, quelques dizaines de milliers de voix au total), Donald Trump ne peut absolument pas perdre d’électeurs dans cette catégorie.

Au moment où débute la convention, gardez en tête les données que je présente aujourd’hui, les stratèges le feront. Jeudi soir, Donald Trump souhaitera avoir suffisamment influencé la donne pour éviter de lire trop souvent ce genre de déclaration : "It's OK that we voted for Donald Trump in the first election. Do I want a Democrat? Do I want Joe Biden? Not really. But four more years of Donald Trump will be disastrous for the country." Comment bien traduire cet énoncé? Des aînés blancs voteront pour Biden par défaut, déçus du premier mandant du milliardaire.