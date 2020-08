«Les mutants» à Télé-Québec: le défi de Mathéo Piccinin-Savard

MONTRÉAL – Du haut de ses 13 ans, Mathéo Piccinin-Savard joue l'un des deux personnages principaux de la série «Les mutants», nouvelle quotidienne jeunesse de Télé-Québec. Un rôle à la mesure du talent de l’adolescent.

Pour incarner le personnage de Léo, un jeune ado en proie à des troubles anxieux dans «Les mutants», Mathéo Piccinin-Savard a dû aller puiser dans des émotions nouvelles qu’il n’avait jamais expérimentées.

«Je devais jouer quelqu’un qui a peur de tout, mais je ne suis pas du tout comme ça dans la vie, a-t-il raconté en entrevue. Je me suis beaucoup pratiqué chez moi avant le tournage pour y arriver. Je pense que mes précédentes expériences de jeu m’ont aidé à aller plus facilement chercher les émotions que je devais trouver.»

La production raconte les aventures de Léo et de Tom (Philippe Scrive), deux frères orphelins parachutés chez leur grand-père Zoubi (Rémy Girard). Ils vont rapidement se lier d’amitié avec les jeunes du coin, qui sont Zoé (Vivi-Anne Riel), une TDAH, et le jeune Marcus (Alfred Poirier), atteint du syndrome d’Asperger.

Comme à la maison

Dans les derniers mois, le jeune comédien a vécu un peu la réalité de son personnage. «Depuis le début du confinement, je vis avec mes grands-parents. En fait, ils habitent normalement à Québec, mais on les a amenés chez nous pour vivre cette période tous ensemble. Je me retrouve un peu dans la même situation dans l’émission, et dans la vraie vie. Mais on n’a pas tout à fait la même relation, car le personnage de Rémy Girard est un vieux grincheux, alors que mes grands-parents sont tout le temps joyeux.»

Sur le plateau de tournage, les jeunes sont aussi rapidement devenus amis. «C’est comme une seconde famille pour moi, a confié Mathéo. On est vraiment devenu une gang d’amis. Pas juste dans la série, dans la vraie vie aussi. Avant le confinement, on faisait d’ailleurs beaucoup de choses ensemble en dehors des tournages, même si on n’habite pas forcément proche les uns des autres.»

Partenaires de jeu

Jouer aux côtés d’un comédien de la trempe de Rémy Girard n’a pas vraiment impressionné Mathéo Piccinin-Savard.

«Honnêtement, je ne le connaissais pas vraiment avant de le rencontrer, parce qu’il a surtout joué dans des émissions ou des films pour adultes. Lors de la première journée de tournage avec lui, j’ai quand même été surpris par son talent, mais je ne savais pas ce qu’il représentait. En arrivant à la maison, mes parents m’ont finalement parlé de sa carrière.»

Les deux comédiens s’entendent très bien sur le plateau. «Rémy est très gentil avec tout le monde, c’est le "fun" de jouer avec lui», a dit le jeune homme.

Tournage post-COVID

Initié au début de l’année, le tournage des 50 épisodes de la première saison se termine dans les prochains jours. L’équipe a toutefois dû se familiariser avec les nouvelles règles sanitaires.

«On doit tourner les cinq derniers épisodes. On a réussi à garder la même énergie sur le plateau, même si c’est un peu plus difficile, car il faut toujours garder son masque et rester à distance. C’est compliqué, mais on va finir par s’habituer.»

Une seconde saison des «Mutants» est d’ores et déjà prévue.