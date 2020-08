Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 24 août:

«Ma ma»

Devant les caméras de ce long métrage espagnol, Penélope Cruz fait preuve de résilience alors qu’elle incarne Magda, une institutrice et mère d’un garçon de 10 ans qui peine à négocier avec la perte de son emploi et l’absence de son mari. Après un diagnostic de cancer du sein, elle relèvera la tête pour profiter de la vie.

Lundi, 9 h 29, TVA.

«Pour emporter»

Dans sa formule de longue entrevue menée face à face, sans artifice, France Beaudoin, jase avec un homme qui n’a pas son pareil quand il est question de raconter une histoire: Fred Pellerin. Poète, auteur, chanteur et musicien, l’artiste se livre avec toute la franchise et l’humour qu’on lui connaît.

Lundi, 15 h, ARTV.

«Les Mutants»

Dans le tout premier épisode de cette fiction quotidienne jeunesse, Léo, Zoé et Marcus, des enfants réunis le temps des vacances d’été, feront une étonnante rencontre. Ils tomberont nez à nez avec un vrai un monstre qui a élu domicile dans une grange abandonnée.

Lundi, 18 h 31, Télé-Québec.

«Les rénos d’Hugo»

La rénovation se poursuit avec éclat grâce à Hugo Girard et son complice. Fiers et enthousiastes, ils peuvent améliorer une construction récente. À preuve, ils amorcent et réalisent des travaux dans la maison de Catherine qui pourra profiter d’un nouveau foyer à trois faces.

Lundi, 19 h, CASA.

«Croisières de rêve»

À défaut de véritablement se laisser porter par un navire en direction d’endroits paradisiaques, sous le chaud soleil, on prend place à bord du petit, mais luxueux Silver Muse qui vogue avec aisance vers les Petites Antilles, un lieu auquel les immenses bateaux n’ont pas accès.

Lundi, 19 h, Évasion.

«Fous du BBQ»

Hugo Girard et Bob le Chef rallument le feu pour une nouvelle confrontation amicale sur le grill. Pierre-Alexandre a bien l’intention de montrer de quel bois il se chauffe à Patrick, qui lui a appris à cuisiner quand le célibat a frappée à sa porte. Aujourd’hui, les deux hommes cuisinent sur le barbecue à l’année.

Lundi, 19 h 30, TVA.

«Rapport minoritaire»

L’acteur Tom Cruise et le réalisateur Steven Spielberg font équipe afin de livrer un emballant et ingénieux film policier mêlant action, suspense et science-fiction. Avec eux et grâce à l’imagination fertile de l’auteur Philip K. Dick, les forces de l’ordre peuvent prédire des meurtres avant qu’ils ne surviennent.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.