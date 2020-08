Randal Grichuk frappe encore

Randal Grichuk a une fois de plus claqué un circuit et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Rays de Tampa Bay au compte de 6 à 4, lundi au Tropicana Field.

• À lire aussi: Blue Jays: Randal Grichuk est en feu

Pour le voltigeur, il s’agissait d’un septième circuit en 12 parties. Il a produit 18 points lors de cette séquence. Lundi, sa frappe de trois points en septième manche a définitivement donné l’avance aux Torontois, qui ont remporté sept de leurs neuf dernières sorties.

Le héros de la rencontre a toutefois été retiré de la rencontre par précaution lors du huitième engagement en raison de raideurs au bas du dos.

Vladimir Guerrero fils (double), Lourdes Gurriel fils (circuit en solo) et Cavan Biggio (double) ont produit les autres points des vainqueurs.

Yoshi Tsutsugo et Willy Adames ont tous deux envoyé une balle dans les gradins pour les favoris locaux. La défaite a été portée au dossier de l’ancien des Blue Jays Aaron Loup (3-2), qui a bousillé l’avance des siens en permettant deux points, dont un seul mérité, une frappe en lieu sûr et un but sur balles tout en ayant retiré un seul frappeur.

Une rotation écorchée

Par ailleurs, les Jays ont placé le nom du lanceur droitier Trent Thornton sur la liste des blessés pour 10 jours avant la rencontre en raison d’un inconfort au coude. L’artilleur Matt Shoemaker avait subi le même sort dimanche en raison d’une élongation musculaire. Son cas sera réévalué chaque semaine.

Avec Nate Pearson qui est également blessé, les Blue Jays doivent se débrouiller sans trois partants. Ils ont notamment rappelé Travis Bergen, lundi, mais il se joindra à l’enclos des releveurs.

Dans le duel du jour, c’est Tanner Roark qui a obtenu le départ. Il a donné trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches sur la butte. La victoire est toutefois allée au dossier de Thomas Hatch (2-1), qui n’a concédé que deux passes gratuites en autant de manches, en relève.

Jordan Romano a pour sa part signé un deuxième sauvetage en autant d’opportunité.

Le club canadien amorcera mardi une série de trois parties contre les Red Sox de Boston, à Buffalo. Chase Anderson devrait commencer le match au monticule pour les Jays.