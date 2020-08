Raonic avance au troisième tour

Le Canadien Milos Raonic a vaincu le Britannique Daniel Evans, 28e au monde, pour atteindre la troisième ronde du tournoi Western & Southern, lundi, à New York.

Toujours aussi dominant au service, Raonic a bien géré la rencontre pour l’emporter en deux manches de 6-3 et 7-5. Il a notamment réalisé 23 as durant la rencontre. Le Canadien a toutefois commis cinq doubles fautes pendant le second set pour se compliquer un peu la tâche.

AFP

Au prochain tour, Raonic affrontera le vainqueur du duel entre Alexander Zverev, cinquième tête de série, et Andy Murray.