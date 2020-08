Rentrée scolaire dans l’enthousiasme au Cégep de Jonquière

C’était jour de rentrée scolaire lundi pour plusieurs étudiants un peu partout au Québec, dont au Cégep de Jonquière.

Quelques centaines d’étudiants étaient sur place en matinée. Au total, ils seront plus de 3000 jeunes à reprendre leurs cours à Jonquière cette semaine.

Une équipe de TVA Nouvelles a pu constater que l’ambiance y était festive et que les jeunes étaient contents de revenir en classe. La totalité des étudiants rencontrés ont dit être confiants que la session va bien se passer malgré toutes les mesures rendues nécessaires en cette période de pandémie.

«C’est sûr qu’il y a certaines personnes qui ont de l’inquiétude par rapport à ça, mais moi, non, je prends ça correct», a dit un étudiant.

«Ça va être différent, mais faut faire avec. Et de toute façon, les mesures sont imposées, donc on peut donc juste suivre le rythme. Honnêtement, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire», a dit une autre également rencontrée lundi matin.

«J’ai hâte de voir ça va ressembler à quoi», a confié une troisième.

Si la rentrée est différente pour les étudiants, elle l’est également pour les enseignants qui ont dû adapter leur façon de faire. Les enseignants rencontrés sont confiants et enthousiastes en ce début de nouvelle année scolaire.

«Tout le monde a fait vraiment de son mieux pour que les étudiants aient une session en santé et en sécurité. Comme disait un de nos directeurs, il y aura peut-être une éclosion au Cégep de Jonquière, mais ce n’est pas parce qu’on n’aura pas mis toutes les chances de notre côté», a mentionné le professeur Blaise Gagnon.

«Tout est en place pour se sentir en sécurité. C’est sûr qu’il y a un peu d’inconfort, mais c’est pour ça que tout se fait sous le signe de l’adaptation. Et puis, on est particulièrement fiers, notamment cette semaine, on a réussi à trouver des formules créatives pour accueillir nos étudiants», a pour sa part dit Julie Sauvageau, une autre enseignante interrogée par TVA Nouvelles.

Le Cégep de Jonquière, souhaitant rendre cette rentrée dynamique, a prévu un ciné-parc pour les étudiants, ainsi qu’une tournée de chansonniers dans leurs quartiers.