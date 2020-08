Tesla Dating : une application dédiée aux propriétaires de voitures Tesla

Si conduire une voiture à batterie peut être électrisant, une application de rencontres dédiée peut devenir doublement électrisante pour les célibataires qui en sont propriétaires.

Depuis près de deux ans, la fabrique d’Elon Musk a produit quelques petites attentions pour les amateurs du groupe automobile de l’heure. Parmi lesquelles on compte le mémorable lance-flammes de la division tunnelier The Boring Company vendu 500$US pièce à 20000 exemplaires, les fameux short shorts pour se moquer des nombreux vendeurs à découvert qui misaient contre le titre TSLA en bourse et quantité d’accessoires comme des jouets, des modèles réduits, des casquettes, des chandails et des blocs de recharge portatifs pour téléphones.

Tesla Motors

Style Tinder

La dernière en date, c’est une application de rencontres appelée Tesla Dating qui, pour s’y inscrire, exige comme preuve d’être propriétaire d’une voiture Tesla.

D’après le Wall Street Journal, c’est un entrepreneur canadien en commerce électronique, Ajitpal Grewal, qui a développé l’application. «Tout à coup, ça m'a frappé: ces gens (propriétaires de voitures Tesla) seraient parfaits les uns pour les autres.»

Si on jette un coup d’œil en bas de la page Web Tesladating.co, l’avis de non-responsabilité dit que le site n’est pas affilié ou approuvé par Tesla inc. Cette application de rencontre a donc été préparée à l’extérieur du groupe automobile, en l’occurrence M. Grewal, assurément un grand amoureux des véhicules de la marque californienne.

Une appli qui n’est pas encore finalisée

Ce dernier fait le pari que les fidèles amateurs de voitures Tesla et partisans d’Elon Musk auront plusieurs points communs entre eux lorsqu’ils découvriront les profils sur Tesla Dating.

Comme l’application n’est pas encore prête sur iOS ou Android, il faut s’inscrire sur le site pour être (éventuellement) prévenu de sa publication.

Et pour conclure ce conseil d’usage à tout ce qui est propre à Internet: attendez que l’appli soit définitivement prête avant de vous y inscrire.