Un bon départ pour Les Rose

Porté par des critiques très favorables, le documentaire Les Rose a connu un bon démarrage au box-office québécois la fin de semaine dernière en récoltant près de 16 000 $ dans les six salles où il était présenté.

Cette performance, qui lui a valu une excellente moyenne de 2664 $ par écran, lui a même permis de décrocher la sixième position du box-office, selon les chiffres publiés lundi par l’agence Cinéac.

Réalisé par le cinéaste Félix Rose (le fils de Paul Rose), Les Rose s’intéresse à la vie et au parcours de Paul et Jacques Rose, deux des membres de la cellule du Front de libération du Québec (FLQ) qui a été responsable de l’enlèvement et de la mort du ministre Pierre Laporte, en octobre 1970. Le documentaire a débarqué sur les écrans du Québec vendredi dernier alors qu’on s’apprête à marquer le 50e anniversaire de la crise d’Octobre.

Mon cirque à moi

Les Rose n’est pas le seul film québécois à avoir fait belle figure aux guichets, la fin de semaine dernière. La comédie dramatique Mon cirque à moi, de la réalisatrice Miryam Bouchard, s’est hissé au second rang du box-office avec une récolte de 104 600 $. Le film, qui met en vedette Patrick Huard, Jasmine Lemée et Sophie Lorain, totalise déjà 324 230 $ après une dizaine de jours à l’affiche. Le film Flashwood, premier long métrage du comédien Jean-Carl Boucher, pointe quant à lui au 4e rang des titres les plus populaires de la fin de semaine dans les salles du Québec.

C’est le film d’animation américain Bob l’éponge qui trône au sommet du box-office pour une seconde fin de semaine d’affilée. Le thriller Enragé qui met en vedette Russell Crowe s’est quant à lui contenté du troisième rang.