Il balance celui qui l’aurait poignardé avant de mourir

Le principal suspect du meurtre d’un jeune homme qui l’a dénoncé avant de mourir reposait toujours à l’hôpital lundi soir.

Photo Jonathan Tremblay

Le suspect de 18 ans, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, devrait comparaître mardi au palais de justice de Montréal. Il pourrait être accusé du meurtre d’Aly Abdelaziz, un jeune homme de 19 ans résidant à 2 km du lieu où s’est produit le crime, au milieu de la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier Ahuntsic-Cartierville.

« Il était tout à fait normal, a confié lundi après-midi Esraa Abdelaziz, sa petite sœur de 17 ans, émotive en évoquant le dernier échange avec son aîné. Il a juste dit qu’il allait descendre pour marcher un peu, et il est arrivé ce qui est arrivé. »

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Vers minuit trente, des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont croisé Aly Abdelaziz sur le trottoir du boulevard l’Acadie, à proximité de la rue de Salaberry.

Poignardé au haut du corps et en danger de mort, ce dernier a tout de même eu le temps de transmettre aux policiers le nom de celui qui l’aurait agressé, avant d’être transporté à l’hôpital. Il a ensuite succombé à ses blessures.

Admis à l’hôpital

Quelques heures plus tard, l’assaillant qu’il avait identifié aux autorités s’est lui-même présenté dans un hôpital avec une blessure à l’arme blanche, afin d’être soigné. Sa vie n’a jamais été en danger.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Le suspect a été arrêté et interrogé sur place. Il y a passé une partie de la journée de lundi, surveillé par le SPVM.

Pendant ce temps, un très large périmètre a été érigé lundi dans le secteur où s’est produit le crime afin de permettre aux enquêteurs et à l’escouade canine de passer la scène au peigne fin.

Selon nos informations, une arme tranchante a été découverte sur les lieux. Le SPVM ne pouvait toutefois pas confirmer si elle était liée au crime.

Jeunes connus

Bien que la raison du crime demeure toujours inconnue, les premiers éléments de l’enquête portent à croire qu’un conflit entre les deux jeunes hommes a dégénéré.

Ceux-ci sont connus des autorités, sans être des criminels notoires, nous dit-on.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Lundi, une vingtaine d’amis ont défilé à la résidence des parents d’Aly Abdelaziz. Ils s’expliquent mal le drame.

« Tout le monde le connaissait. C’était quelqu’un de généreux, qui aimait la vie », a témoigné son meilleur ami, Fady Thabet, 19 ans, qui le côtoyait depuis son enfance, en Égypte.

Il semble que le défunt suivait une formation pour devenir barbier.

Par ailleurs, il avait deux causes pendantes devant le tribunal. Une pour voies de fait et vol – des crimes qui auraient été commis en décembre dernier, à Laval – et une pour possession, dissimulation et modification d’un numéro de série d’arme à feu, le mois dernier, à Montréal.