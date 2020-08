Un plongeon à la radio pour Alexandre Despatie

MONTRÉAL | Vingt-deux ans après sa première médaille en plongeon, aux Jeux du Commonwealth en Malaisie, Alexandre Despatie plonge dans une nouvelle aventure à la radio. Il anime désormais le retour à la maison, avec Anne-Marie Withenshaw, sur la nouvelle radio WKND Montréal.

Alexandre, pourquoi avoir accepté ce nouveau défi à la radio?

J’ai déjà fait de la radio sur d’autres stations et c’est une plateforme que j’adore. Comparativement à la télé, on a une proximité directe avec les gens. On se sent très proche du public. Quand l’opportunité de travailler avec Anne-Marie Withenshaw est arrivée, en plus de participer au lancement d’une nouvelle radio, c’est très excitant pour moi. On est encore au début de cette aventure, mais c’est vraiment le fun d’aller travailler tous les jours.

Quel bilan faites-vous de votre première semaine en ondes?

Dès la première émission, il y avait beaucoup d’excitation et de fébrilité pour tout le monde. On s’améliore de jour en jour et c’est ce qu’on va continuer de faire. Mais après une première semaine, on ne peut demander mieux. On est sur la bonne voie. La chimie a parfaitement fonctionné dans l’équipe, j’ai beaucoup de plaisir avec Anne-Marie, Julien Poirier-Malo et Maude Saulnier.

«Souvenirs olympiques» consacre sa prochaine émission à votre carrière de plongeur. Est-ce encore très présent dans votre mémoire?

Ça me semble très lointain, car je suis dans une nouvelle phase de ma vie depuis sept, huit ans. J’y repense un peu, dernièrement, car il y a des anniversaires qui ressortent, comme les 20 ans de mes premiers Jeux olympiques, à Sydney. Quand je m’y attarde, il y a des choses importantes qui me reviennent comme mes deux médailles d’or, en 2005, à Montréal, ou ma médaille d’argent aux Jeux de Pékin. J’ai la chance d’avoir beaucoup de moments positifs dans ma carrière de plongeon, mais je n’y pense pas tous les jours. Je suis vraiment dans le moment présent et je regarde davantage l’avenir.

Comment réagissez-vous quand vous revoyez certaines images de votre carrière sportive?

C’est hors de mon contrôle, mais à chaque fois, j’ai des frissons en regardant mes performances. Je me souviens du moment, de l’endroit, et aussi comment je me sentais durant cette journée. Ça me ramène à cette période inévitablement.

Êtes-vous toujours impliqué dans le monde du sport?

J’ai la chance de pouvoir travailler avec CBC et Radio Canada pour les Jeux olympiques. Je devais aller à Tokyo cet été. Je suis content de pouvoir avoir une excitation différente envers les olympiques. J’essaie de suivre le plus possible les plongeurs que je connais, et l’équipe canadienne qui se prépare pour les Jeux. Je ne suis pas nécessairement un inconditionnel du sport, mais je continue de suivre les sports amateurs, mais aussi le football ou le soccer.

Vous êtes également partenaire dans le café Marinelli dans le Vieux-Montréal. Avez-vous des projets de développement?

On devait ouvrir un bar en avril dernier, mais le projet a été mis sur la glace. On a toujours le local au 759, de la commune, et on a décidé de s’adapter et de changer complètement le concept. On va donc ouvrir une épicerie fine qui proposera des produits exclusifs qu’on ne trouvera pas ailleurs. On vise une ouverture à la mi-octobre. Pour le Marinelli, on a aussi fait évoluer les choses avec des plats à emporter et un service de traiteur, qui est très populaire en ce moment.