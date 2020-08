Un rorqual à bosse en difficulté recherché sur la Côte-Nord

Une équipe d'agents des pêches a pris la mer, mardi, pour tenter de retrouver et amorcer une opération de sauvetage auprès d'un rorqual à bosse qui serait empêtré dans du cordage depuis près d'un mois.

Le rorqual a été aperçu pour la dernière fois lundi soir autour de 20h au large de Godbout et de Pointe-des-Monts, dans les environs de Baie-Trinité, sur la Côte-Nord.

Les agents des pêches sur place ont suivi sa trajectoire pendant plusieurs heures, leur permettant de connaître ses déplacements et d'installer une balise pour en faciliter le repérage. Ils sont parvenus à s'approcher suffisamment du rorqual pour y détecter la présence d'un cordage accroché à son pédoncule.

Photo COURTOISIE, RENÉ ROY

Deux bateaux étaient de retour sur l'eau mardi après-midi pour poursuivre les recherches. Les experts à bord souhaitaient une météo leur permettant de le retrouver et de procéder à l'opération de sauvetage d'ici les 24 à 36 prochaines heures. L'animal marin aurait encore des chances de survivre, mais sa condition physique se détériorerait de jour en jour.

«On soupçonne que ce rorqual à bosse pourrait trainer des poids assez lourds, peut-être quelques cages, a expliqué Robert Michaud, président du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM). Dans ce cas, ça peut être très difficile de relever ce poids-là sans l'aide d'un navire de pêche ou plus important. Ils vont devoir faire un examen attentif de la situation. On fait appel à ces gens-là, car ils ont vu plusieurs empêtrements; ça fait plusieurs années qu'ils font ça avec différentes espèces.»

Près d'un mois en piteux état

Le 26 juillet dernier, le Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins (RQUMM) a reçu un premier signalement concernant une baleine à bosse au mouvement anormal. Trois autres signalements ont été effectués depuis le 17 août.

Le rorqual à bosse aurait parcouru plus de 300 kilomètres malgré sa condition difficile depuis sa découverte. La détérioration de sa condition physique pourrait mettre à mal son succès reproducteur.

La population du rorqual à bosse est en croissance, contrairement à celle de la baleine noire, menacée d'extinction. Bien qu'aucun enjeu de conservation ne touche ce mammifère, le bien-être de l'animal demeure une priorité pour le GRAMM.

Rappelons que ce type d'intervention est complexe. Plusieurs semaines d'opérations sont parfois nécessaires avant de retrouver l'animal et de retirer les cordages, lorsque cela est possible.