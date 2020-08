Une semaine à bord du navire qui ravitaille la Côte-Nord

Sur la Basse-Côte-Nord du Québec, des villages dépendent encore d’un navire pour leurs déplacements et leurs approvisionnements en nourriture. L’équipage du Bella Desgagnés travaille d’arrache-pied, chaque semaine, pour assurer cette ligne de vie.

Le Bella Desgagnés est un navire-cargo mixte qui transporte à la fois des marchandises, des habitants de la région et des touristes. Du mois d’avril jusqu’au mois de février de l’année suivante, il effectue le même trajet aller-retour entre Rimouski et Blanc-Sablon. Il dessert 12 municipalités, dont une majorité n'est accessible qu’en avion ou en bateau, semaine après semaine.

«Maintenir l’horaire du Bella Desgagnés, c’est une des choses qui me préoccupe le plus, indique le capitaine du navire, Corey Deveau. C’est un grand challenge avec la météo, la glace, les opérations de chargement et de déchargement ainsi que les passagers.»

Dans le long reportage vidéo ci-dessus, vous découvrirez le capitaine et ses marins, qui se lancent dans une véritable course contre la montre pour effectuer 22 arrêts aux ports qu’ils doivent desservir.

*Ce reportage a été tourné avant la mise en place des mesures de distanciation sociale et l’obligation du port du masque.

