46 nouveaux forages pour le tramway

La Ville de Québec réalisera de nouveaux forages pour le réseau structurant de transport en commun.

Dans un appel d’offres lancé en août, la Ville a publié un devis technique pour 46 forages dans le cadre d’une étude géotechnique et environnementale complémentaire pour le volet tramway du réseau.

Ces forages seront creusés entre octobre 2020 et janvier 2021. Ils se feront le long du tracé et plus particulièrement dans la section du tunnel de la colline Parlementaire, du pont Drouin, du pôle Saint-Roch et des futurs viaducs Mendel et Laurier.

Les services requis incluent les travaux sur le terrain, les essais en laboratoire, les analyses et les rapports techniques.

Autre appel d’offres

Déjà, en 2019, quelque 400 forages avaient été réalisés sur l’ensemble du parcours du tramway.

Un autre appel d’offres a aussi été publié pour trouver une firme ou un regroupement de firmes en génie-conseil qui accompagnera la Ville dans l’analyse, la planification, la coordination et l’estimation des travaux.