DENIS, Yvette Julien



À l'hôpital Ste-Croix de Drummondville, le 30 mai 2020, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Yvette Julien, épouse de feu monsieur Rosaire Denis, fille de feu madame Eva Lafond et de feu monsieur Alfred Julien, domiciliée à Notre- Dame-du-Bon-Conseil, autrefois de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Elle laisse dans le deuil ses trois filles: Mariette Denis, Monique Denis et Johanne Denis (Peter Boymans). Ses petits-enfants : Nicolas Dussault (Mylène Pétrin-Gagné), Karine Dussault (Jean-Luc Joyal), Julie Paquet (Raphaël Veilleux), Eric Boymans et Philip Boymans. Ses arrière-petits- enfants: Alyson et William Dussault, Adrielle Veilleux et James Joyal. Ses frères et soeurs: feu Gemma Julien (feu Charles Bolduc), feu Denise Julien (feu Laurent Châteauvert), feu Jeannette Julien (feu Jules Turcotte), Maurice Julien (Aline Laberge, feu Ghislaine Marcotte), Yves Julien (Marie-Thérèse Desmarais) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un remerciement tout spécial au personnel de l'Auberge Bon-Conseil pour les bons soins prodigués.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.