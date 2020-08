RENAUD, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Renaud. Il était le fils de feu Norbert Renaud et de feu Aurore Racine. Il demeurait autrefois à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Selon ses volontés, il n'y aura pas de condoléances avant les funérailles.Il laisse dans le deuil, sa soeur Ghislaine et ses frères: feu Jean-Claude, Jean-Guy et Jacques; ainsi que son neveu, cousins, cousines et nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que Denis, Danielle Toutant et Ghislain Gosselin pour l'aide apportée à monsieur Renaud. La direction des funérailles a été confiée à la