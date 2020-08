Ai-je sombré dans un coma culturel?

À la mi-mars, lorsque François Legault a « mis le Québec sur pause », il a du même coup jeté une chape de plomb sur toute notre vie culturelle et sociale.

Finis le théâtre, le cinéma, les concerts, les spectacles, les festivals, les musées, les restaurants et même les chaleureux dîners à la maison entre amis.

Le premier choc surmonté, j’ai passé d’interminables soirées à visionner des tas d’émissions que je n’avais pas encore eu le temps de voir. J’ai donc vu tout ce qu’il y a de passionnant sur Illico, tou.tv, Netflix et les autres.

J’ai aussi beaucoup cuisiné. Ma femme Maryse a recommencé à faire son pain, une habitude qu’elle avait malheureusement abandonnée depuis plusieurs années. Dans notre immeuble, nous avons échangé plein de plats entre voisins. Nous avons multiplié les apéros virtuels avec des amis. Après quelques semaines, nous étions lassés de cette vie de confinés, pire que celle d’un pénitencier à sécurité maximale. Il y manquait le sel, celui qui s’appelle le « contact humain ».

ENFIN L’ÉTÉ EST ARRIVÉ

J’ai voulu me réfugier dans la lecture. Sans que j’en aie été conscient, le maudit virus m’avait inoculé une sourde anxiété. Je n’arrivais plus à me concentrer sur mes lectures. Enfin, l’été est arrivé. Le soleil et la canicule m’ont fait presque oublier que nous sommes toujours en pandémie, qu’on risque même une seconde vague. Vais-je à l’automne retomber dans ce coma culturel stérilisant ?

Les blockbusters américains outranciers et l’atmosphère tonitruante des salles de cinéma me hérissent. Je suis un cinéphile qui aime les films intimistes et qui se plaît à découvrir les films québécois, même si je les trouve souvent brouillons et inachevés. La pandémie m’a habitué à voir mon cinéma en pantoufles dans le silence de la maison. Je n’irai sûrement pas souvent dans les salles de Cineplex ou celles du brave Vincent Guzzo. Je suis de plus en plus convaincu – je l’ai écrit ici – qu’à terme, la plupart des salles disparaîtront au profit d’un circuit réduit ne présentant que des blockbusters.

L’IMPORTANCE VITALE DU PUBLIC

Comme je m’ennuie du théâtre et des concerts, peut-être que la pandémie ne m’a pas jeté dans un coma aussi profond que je le redoute.

Le mois prochain, quelques théâtres, notamment le Théâtre du Nouveau Monde, le Rideau Vert, Chez Duceppe, le Trident à Québec et quelques salles de concert rouvriront leurs portes. Ils présenteront des spectacles spéciaux qui respectent les normes sanitaires d’Horacio Arruda. Ce docteur, un brin erratique et trop politique à mon goût, la pandémie l’a promu « metteur en scène » de nos vies pour le meilleur et pour le pire.

Quel sera mon enthousiasme dans un TNM, un Rideau Vert ou une Maison symphonique presque vides avec, sur scène, quelques acteurs et des musiciens jouant à distance sanitaire ? Quel sera mon plaisir parmi ces spectateurs masqués parmi lesquels je ne pourrai même pas reconnaître mes proches ?

Quelques-uns de ces spectacles seront aussi présentés en ligne. Mais j’en ai ras le pompon de voir la vie uniquement sur écran. Je ne regarde même plus les nouvelles à la télévision. Elles sont pourtant une obsession depuis la pandémie. Quel bonheur de retrouver mes journaux en ligne, comme ils existent encore sur papier !

Ces spectacles formatés par les ukases sanitaires du docteur Arruda feront, j’en suis certain, la preuve définitive que le public, c’est le cœur même du spectacle vivant.