Des airs de miroir aux alouettes

Pour la plupart des Canadiens, Erin O’Toole est un parfait inconnu. Élu en pleine nuit à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC) au sortir d’une course invisible à la chefferie pour cause de pandémie, le successeur d’Andrew Scheer a néanmoins triomphé de son rival vedette, Peter MacKay.

Sa recette ? Faire le caméléon politique auprès de la base militante. Pour séduire la droite religieuse, il s’est fait conciliant malgré son propre soutien au droit à l’avortement et au mariage gai.

Aux nationalistes québécois, il s’est dit fier des « deux peuples fondateurs ». À l’Ouest canadien, il s’est juré pressé de multiplier les pipelines. Pour les Ontariens, il a « recentré » le parti. Bref, une approche à l’image de son parcours de vie.

Né à Montréal, il a grandi en Ontario. Son épouse est originaire des Maritimes. Puis, tour à tour dans l’armée, pilote, avocat et ministre conservateur, Erin O’Toole est un véritable unifolié ambulant.

Unifolié ambulant

Derrière l’homme de 47 ans se disant plus modéré que son prédécesseur Andrew Scheer, la filière Harper n’est pourtant pas si loin. Sous des habits revampés, Erin O’Toole en est en partie le produit.

Il a d’ailleurs défait Peter McKay, l’ex-chef du défunt Parti progressiste-conservateur avalé tout rond en 2003 par l’Alliance canadienne de Stephen Harper grâce à la collaboration du même M. MacKay. Comme quoi, l’ascendant de M. Harper sur le PCC demeure.

Erin O’Toole s’est même vu appuyé par Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta et ex-ministre dévoué de Harper. Il a aussi pu compter sur un entourage de la même eau idéologique.

Pour battre les libéraux de Justin Trudeau, il promet pourtant de reconstruire la « grande tente bleue » de l’ère Mulroney en unissant à nouveau l’Ouest, l’Ontario et les « bleus » nationalistes du Québec.

Autres temps

Or, les temps ont changé. Le débat sur la place du Québec au pays est mort. On l’a enterré aux côtés de l’aile fédérale progressiste-conservatrice. Pendant ce temps, l’Alberta désespère d’exporter son pétrole par pipelines et la droite religieuse sévit dans les coulisses.

Le pays n’est plus celui des années Mulroney, elles-mêmes bouclées sur l’échec en 1990 de l’accord du lac Meech. Alors, que fera Erin O’Toole ? Trouvera-t-il tout de même la « clé » du vote québécois ?

La vraie question n’est-elle pas plutôt celle-ci : quels intérêts politiques et économiques voudrait-il tout d’abord favoriser s’il devenait un jour premier ministre ?

À tout nouveau chef, on doit certes la mythique chance au coureur. Peut-être, qui sait, nous étonnera-t-il pour le mieux.

Il n’en reste pas moins qu’au fédéral, depuis un quart de siècle déjà, une chose semble bien acquise, tous partis confondus. Le Québec est essentiellement une terre de chasse aux votes et non plus à une impossible grande réconciliation nationale.

C’est pourquoi le très affable Erin O’Toole fera les yeux doux aux Québécois. Et c’est pourquoi, comme pour Stephen Harper et Justin Trudeau, ses yeux doux risquent fort de prendre la forme d’un miroir aux alouettes.

À moins, bien sûr, d’une résurrection providentielle du rapport de forces du Québec au sein du Canada. Auquel cas, la cour aux miracles jouerait pour longtemps à guichet fermé.