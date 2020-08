District 31 en pandémie, c’est réussi

COVID, pas COVID, avec ou sans distanciation physique, en format d’une heure ou d’une demi-heure... Peu importe les éléments, District 31 convainc toujours autant. (Insérer grand soupir de soulagement.)

Première série québécoise tournée en période de pandémie à reprendre l’antenne, la quotidienne de Luc Dionne reprendra l’antenne dans 2 semaines avec 4 épisodes spéciaux de 60 minutes qui viendront boucler une saison 2019-2020 écourtée au printemps en raison du coronavirus.

Après avoir regardé en rafale ces fameuses heures, on peut affirmer avec confiance que District 31 rentre encore au poste.

Certes, le fameux deux mètres d’écart entre comédiens agace parfois, mais jamais jusqu’au point de détourner complètement notre attention. L’intrigue est beaucoup trop solide pour qu’on s’y attarde trop longuement.

La finale est tellement solide qu’on s’est même surpris à regarder – trois fois plutôt qu’une – combien de temps il restait au compteur parce qu’on n’avait pas envie qu’elle finisse. C’est habituellement bon signe.

Photo courtoisie

Ça déboule

Il faut dire que tout déboule durant cette semaine particulièrement intense. L’étau se resserre autour de François Labelle (Peter Miller), Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt) s’enfonce, Véronique Lenoir (Catherine De Léan) choisit son camp, Julia Deveau (Bénédicte Décary) poursuit ses frasques, Virginie Francœur (Catherine-Audrey Lachapelle) revient au pays... L’agenda des sergents-détectives est rempli, sans compter que deux autres dossiers s’ajoutent au mix : une femme en instance de divorce accuse son ex-conjoint de pédophilie, puis une enseignante au secondaire porte plainte contre un étudiant pour agression.

Photo courtoisie

Sans contact

District 31 gère beaucoup mieux les mesures de distanciation que plusieurs soaps américains revenus en ondes au cours des dernières semaines.

L’écart de deux mètres ne sort jamais de nulle part. Alors que dans The Young and the Restless (Les feux de l’amour), un couple peut discuter à partir d’un bout à l’autre du salon pour aucune raison, dans District 31, quelque chose vient toujours justifier la séparation physique : une voiture de police, un bureau, une table à pique-nique ou même des cartons de déménagement. Et derrière la caméra, les réalisateurs Stéphane Simard et Danièle Méthot réussissent à créer l’illusion d’une plus grande proximité entre les acteurs en employant habilement divers stratagèmes.

Les séquences d’arrestation ont également été revues et modifiées pour éviter toute forme de contact. On ne voit plus les policiers passer les menottes aux poignets des bandits.

Et n’espérez pas voir Patrick (Vincent-Guillaume Otis) et Noélie (Catherine St-Laurent) s’embrasser à bouche que veux-tu.

Un changement notable apporté au décor : la table en salle miroir. Cette dernière a doublé de largeur pour respecter les normes.

Enfin, on relève l’ajout de deux nouveaux postes au générique de clôture : coordonnateur sanitaire et adjoint au coordonnateur sanitaire.