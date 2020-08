Dossiers de crédits: pas aux consommateurs de payer pour être protégés, dit le PQ

QUÉBEC | C’est aux agences de crédits de payer pour la protection des dossiers de leurs clients et non pas l’inverse.

C’est ce qu’a plaidé le député du Parti québécois, Martin Ouellet, mardi, au moment de la reprise de l’étude du projet de loi 53 qui vise à encadrer le travail des agences de crédits après le scandale du vol de données chez Desjardins.

S’il est adopté dans sa forme actuelle à l’Assemblée nationale, ce projet de loi permettra aux Québécois victimes d'une fraude ou d'un vol d'identité de faire appliquer un «verrou» sur leur dossier de crédits.

«La grande déception qu'on voit à travers ce projet de loi là, en tout cas, sur la première mouture, c'est que les consommateurs devront payer pour appliquer ce verrou de crédit là, alors que, pour nous, c'est tout à fait inconcevable», a indiqué Martin Ouellet.

En résumé, un tel mécanisme empêcherait un indésirable de consulter le compte de crédit ou de demander du crédit au nom d’une personne fraudée, par exemple.

Ce «verrou» permettrait aussi à une personne dont les données ont été volées de recevoir une alerte si un intrus tente d’accéder à son compte de crédits.

Pour Martin Ouellet, c’est toutefois aux agences de crédits comme Equifax ou TransUnion de payer pour cette protection.

«Il n'est pas vrai que, pour protéger son crédit, pour éviter de se faire pirater, les Québécois et Québécoises devront payer, a-t-il expliqué. Il y a suffisamment d'argent dans le système, par Equifax et par TransUnion, pour assurer leur viabilité financière.»

Son opinion est appuyée par l’organisme Option consommateurs qui déplore que la version actuelle du projet de loi 53 autorise actuellement les agences de crédit à imposer des frais pour bénéficier du gel de sécurité.

«Le Québec devrait disposer d’un cadre juridique aussi rigoureux qu’aux États-Unis, où la loi prévoit que le gel de sécurité est sans frais. De plus, le gel de sécurité devrait s’appliquer à tout type de requête faite au dossier de crédit, et non seulement à celles relatives aux contrats de crédit», a affirmé l’avocat et analyste à Option consommateurs, Alexandre Plourde, par voie de communiqué, mardi.