In Trump we trust

En effectuant la transition entre la couverture de la convention démocrate et la couverture de la convention républicaine je m’attendais à, j’espérais, être dépaysé. La première soirée ne m’a pas déçu à cet égard.

Dès le départ le thème de la religion s’est imposée et c’est au Cardinal Timothy Nolan qui s’est exprimé le premier. Après les premières interventions je crois avoir entendu plus de références à Dieu et à la religion que pendant toute la durée de la convention démocrate. Il faut dire que la droite religieuse a été fidèle à un président qui leur a donné ce qu’ils espéraient. Le président sortant s’est assuré ne pas les oublier.

Tout comme ce fut le cas du côté démocrate, chaque orateur ou oratrice a bien livré le message. Nous avons eu droit à un montage sans faille, une opération efficace. Donald Trump lui-même est intervenu, la première fois pour échanger avec un petit groupe sur le sujet de la COVID-19. Contrairement à ce qu’on a vu chez les démocrates, ici pas de masques ou de distanciation sociale. Le contraste est intéressant.

Quelques interventions ont été remarquablement bien livrées. Difficile, peu importe notre allégeance ou nos valeurs, de ne pas remarquer le discours de Nathalie Harp. Celle qui dirige l’initative «Right to try» (des lois qui permettent de recourir à des traitements expérimentaux qui n’ont pas encore été autorisés par la FDA) a fait preuve d’un aplomb peu commun en critiquant l’approche démocrate en matière de soins de santé.

Autant les démocrates ont tenté de nous convaincre des qualités de cœur de Joe Biden, de son empathie, autant on a répété hier que Donald Trump peut être dur, mais qu’il est bon. Bien sûr le président est abrasif et ne tolère pas les délais, mais sa détermination puise à la source de son désir profond d’améliorer le sort de ses concitoyens. Vous avez été surpris? La guimauve peut être démocrate ou républicaine, ça demeure de la guimauve.

Dans les jours qui ont précédé le début de la convention, on nous laissait entrevoir une soirée positive et un message d’espoir. Hormis le portrait d’un président plus sympathique que ce que projettent les médias, il n’y avait rien de bien nouveau. Les mêmes thèmes et les mêmes arguments qu’en 2016. Si la recette a fonctionné une fois, pourquoi pas deux?

Si l’indéfectible base électorale de Donald Trump a assurément apprécié cette première soirée, je soulignais lundi que cette seule base ne suffira pas pour assurer un second mandat. Malgré les interventions de l’ancienne vedette de football Hershel Walker, du représentant démocrate noir Vernon Jones, de Maximo Alvarez ou de Nikki Haley, j’ai relevé bien peu d’idées ou de propositions alléchantes pour les électeurs indécis, les représentants des minorités ou encore pour les femmes.

Bien sûr, ce n’était que la première soirée. Tout comme les démocrates ont gagné en intensité d’une soirée à l’autre, les stratèges républicains sauront sans doute exploiter la ferveur des partisans du président. Pour l’instant il faut noter que le président et sa famille sont omniprésents et qu’on tente de refaire l’image du locataire de la Maison-Blanche.

Avec les projecteurs braqués sur lui, Donald Trump est dans son élément et pour le moment il respecte le scénario. Pour combien de temps?