Le monde industriel au golf

Photo courtoisie

Yves-Thomas Dorval (photo) président exécutif du conseil d’administration du Conseil du Patronat du Québec (CPQ) a accepté la présidence d’honneur de la Classique de golf Inter-Parc Industriels de Québec qui se tient aujourd’hui (en départs continus depuis 7 h 45 ce matin jusqu’à 13 h) dans les allées du club de golf Royal Charbourg. Évidemment, COVID-19 oblige, les règles de distanciation seront respectées et le souper de conclusion ne pourra pas se tenir après coup. Une centaine de participants sont attendus. Initialement, cette classique était prévue le 9 juin dernier.

Nouvelle porte-parole

Photo courtoisie

Le Club des petits déjeuners a lancé sa campagne de la rentrée afin de mobiliser ses partenaires et la population pour que tous les enfants puissent commencer leurs journées de classe en faisant le plein d’énergie. Déterminé à remplir sa mission de nourrir le potentiel des élèves et de leur donner une chance égale de réussite, l’organisme fait appel à votre générosité pour soutenir son réseau d’écoles et d’organismes locaux. Le Club veut continuer d’offrir des programmes alimentaires novateurs dans tout le pays, quelle que soit la façon dont se déroulera l’année scolaire avec les impacts de la pandémie. Le Club des petits déjeuners peut désormais compter sur l’animatrice Valérie Roberts (photo), à titre de porte-parole de la campagne de la rentrée afin d’amplifier l’appel à tous.

Du golf toute l’année

Photo courtoisie

Jean-Louis Reid (photo), directeur des opérations pour l’Est-du-Québec des Messageries Dynamiques depuis 13 ans, prendra officiellement sa retraite le vendredi 4 septembre après près de 26 ans au service de la compagnie. Jean-Louis, qui a apporté une contribution remarquable tout au long de sa carrière aux Messageries Dynamiques, part avec le sentiment du devoir accompli, laissant derrière lui une très bonne équipe d’employés dévoués et des distributeurs autorisés d’expérience, efficaces et ayant à cœur le succès de Messageries Dynamiques et des produits de ses éditeurs. Les clients, les distributeurs et les employés ont tous profité des connaissances et de l’expertise de Jean-Louis. Pour son après-carrière, il semble que Jean-Louis ait pris des dispositions pour qu’il puisse voir du soleil et jouer au golf 12 mois par année. C’est ce qu’on lui souhaite. Bonne retraite à l’avance, Jean-Louis.

Premier trou d’un coup

Photo courtoisie

Bravo à Marcel Caron (au centre de la photo) qui a réalisé le 22 juillet son premier trou d’un coup de sa carrière. Le moment de grâce est survenu au trou numéro 17 (Le Belvédère, une normale 3 de 130 verges des jalons blancs) du club de golf de Montmagny. Courtier d’assurance et copropriétaire du bureau Assurances Giasson, Proulx et Associés, et récemment responsable des relations publiques chez Bois traité MG à Montmagny, Marcel était accompagné lors de son exploit de Simon Fortin, à gauche sur la photo, de Mario Rainville à droite, et de Guillaume Sanier qui est derrière l’appareil photo.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jacques Demers (photo avec son épouse Debbie), ex-entraîneur-chef de hockey (Red Wings, Canadien, Blues, Lightning), et ex-sénateur, 76 ans... Claudia Schiffer, top modèle allemand, 50 ans... France Beaudoin, animatrice télé québécoise, 51 ans... Chantal Lacroix, animatrice télé québécoise, 55 ans... Paul Houde, animateur et acteur québécois, 66 ans... Sean Connery, acteur écossais, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 août 2019. Ferdinand Piëch (photo), 82 ans, ancien patron et figure historique du constructeur automobile Volkswagen... 2018. John McCain, 81 ans, sénateur républicain américain... 2016. Sonia Rykiel, 86 ans, styliste française surnommée la Reine du tricot... 2015. Léo Morneau (Dick Marshall), 93 ans, ex-lutteur et ex-promoteur de lutte... 2014. Florent Montreuil, 69 ans, copropriétaire du restaurant Patates Plus de Val-Bélair... 2014. Marcel Masse, 78 ans, homme politique canadien... 2012. Neil Armstrong, 82 ans, premier homme à avoir marché sur la Lune... 2007. Raymond Barre, 83 ans, économiste et homme politique français... 2009. Edward Ted Kennedy, 77 ans, sénateur démocrate américain... 2004. Marc Drolet, 69 ans, pianiste-auteur-interprète... 2001. Carl Brewer, 62 ans, ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto... 2001. Aaliyah, 22 ans, chanteuse américaine... 2001. Philippe Léotard, 60 ans, comédien et chanteur français.