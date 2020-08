Le Québec ne doit pas se laisser manipuler

Ce n’est pas parce que le Parti conservateur a élu Erin O’Toole comme nouveau chef, qu’il change de posture. Surtout pas en matière d’environnement, l’une des grandes préoccupations de l’électorat québécois.

Monsieur O’Toole s’inscrit dans la même lignée que Stephen Harper et Andrew Scheer. On le voit bien en lisant sa plateforme électorale, dont la traduction en français laisse d’ailleurs à désirer.

Changements climatiques

Fidèle à son parti, le nouveau chef promet d’abroger la taxe sur les émissions de carbone, l’une des trop rares vraies mesures fédérales pour protéger le climat. Celle-ci bénéficie pourtant d’un large consensus scientifique quant à son efficacité, à condition que le prix soit suffisamment élevé pour influencer le marché.

Il ne faut donc pas abolir cette taxe, mais en augmenter le prix ! Plus on pollue, plus on paie. Voilà un moyen pragmatique de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une mesure qui avantage d’ailleurs le Québec à cause de son hydro-électricité et de ses nombreuses entreprises vertes.

Affaiblir la réglementation environnementale

S’il est porté au pouvoir, un gouvernement O’Toole abrogerait aussi la loi C-69 qui apporte des améliorations significatives aux processus d’évaluation environnementale de projets énergétiques et industriels.

Celle-ci était nécessaire pour réparer les dommages provoqués par le gouvernement Harper en 2012. Afin d’accélérer des projets industriels, il avait mis la hache dans des mesures qui visaient à protéger la qualité de l’environnement.

On peut aussi lire dans la plateforme du nouveau chef qu’il ferait adopter « une loi sur les pipelines stratégiques à l’échelle nationale ». Cela permettrait au gouvernement fédéral de « déclarer qu’un pipeline est stratégique à l’échelle nationale ». Ainsi, le Québec pourrait bien se faire passer un pipeline. Qu’il le veuille ou non !

Il faudra faire comprendre à Monsieur O’Toole que « reconnaître la nation québécoise » comme il dit vouloir le faire, c’est aussi comprendre l’importance que nous accordons à l’environnement au Québec, comme ailleurs sur la planète.