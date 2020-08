Les Blue Jays aux prises avec un manque de lanceurs

Avec de nombreux lanceurs partants à l’infirmerie, les Blue Jays de Toronto pourraient chercher à combler quelques-uns des postes disponibles sur le monticule via le marché des transactions.

En plus de Matt Shoemaker et Trent Thornton, Toronto compte sur sa liste d’absents le prometteur droitier Nate Pearson. Le joueur de 23 ans s’est plaint de raideurs au coude la semaine dernière et le gérant Charlie Montoyo a confirmé mardi qu’il souffrait de tension dans ses muscles fléchisseurs.

Pearson aimerait recommencer à lancer la balle ce week-end, mais il ne devrait pas être en mesure de le faire à pleine puissance avant un moment. Il a retiré 14 frappeurs sur des prises en 16 manches et un tiers réparties sur quatre départs cette saison. Il montre également une moyenne de points mérités de 6,61.

Le releveur Ken Giles, lui, semble prêt à rejouer alors qu’il a testé son bras à l’entraînement, mardi. Il est à l’écart depuis le 27 juillet en raison de douleurs à l’avant-bras.

Malgré tout, les Blue Jays ne se retrouvent qu’avec Hyun-Jin Ryu et Tanner Roark comme lanceurs partants réguliers, ce qui est bien peu pour assurer une rotation.

Des candidats en vue?

Selon le MLB Network, Toronto aurait démontré de l’intérêt envers Trevor Williams et Chad Khul, deux droitiers qui évoluent chez les Pirates de Pittsburgh. Les deux artilleurs effectuent un travail honnête depuis plusieurs saisons et ne deviendront joueurs autonomes qu’à la fin de la saison 2022.

Les deux équipes se connaissent bien alors que le directeur général des Pirates Ben Cherington et son adjoint Steve Sanders sont tous deux des anciens membres des Jays. Ce genre de relation peut être primordiale, considérant que les équipes ne peuvent envoyer de recruteurs à l’étranger en temps de COVID-19.

Parmi d’autres candidats évoqués par le MLB Network, le nom de Taijuan Walker (Mariners de Seattle) est mentionné, tout comme la possibilité d’un échange à plusieurs joueurs impliquant le lanceur des Angels de Los Angeles Dylan Bundy.

Les formations du baseball majeur ont jusqu’à lundi pour effectuer des transactions.