Les vétérinaires de l'Est-du-Québec sont débordés

La pandémie a des répercussions importantes auprès des cliniques vétérinaires de la province et l'Est-du-Québec n'en fait pas exception: les vétérinaires sont surchargés et les listes d'attentes déjà bien étoffées avant la crise sanitaire se prolongent davantage.

Les délais varient de trois à six mois selon l'objet de la consultation et peuvent dépasser cette plage dans certains cas. Il faut dire que dans le contexte actuel, les médecins vétérinaires n'ont eu d'autre choix que de privilégier les cas urgents.

Les rendez-vous de routine comme les consultations annuelles, les vaccins pour les animaux d'âge adulte ou encore les castrations de mâles ont été mis temporairement sur la glace temporairement.

Dorénavant, l'attente pour une procédure chirurgicale frôle les trois mois, les interventions rapides pour les soins dentaires se prolongent à quatre mois et un rendez-vous pour une castration peut facilement atteindre les six mois d'attente.

«Je dirais qu'il y a encore un deux ou trois mois de retards pour les vaccins, les médecines préventives ou les chirurgies de routine», a indiqué la Dre Nancy Morin, vétérinaire à la Clinique du Littoral, à Rimouski.

«On essaie beaucoup de se concentrer sur les animaux qui ont besoin de soins rapidement en urgence, a-t-elle ajouté. À tour de rôle les vétérinaires on est de garde en dehors des heures d'ouverture pour pouvoir voir ces urgences-là qui s'accumulent et qu'on voit plus qu'on voyait avant.»

En raison des mesures sanitaires et pour respecter la distanciation physique, les vétérinaires ne peuvent plus voir le même nombre de patients qu'auparavant. Le nombre de consultations journalières a diminué de 30 à 50 %, ce qui complique la situation.

«Il a fallu diminuer de moitié le nombre de consultations qu'on faisait parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de contact entre les clients dans la salle d'attente, chose qui était commune auparavant», a dit le Dr David Garon, vétérinaire à la Clinique de l'Estuaire, notamment à Mont-Joli.

«Là c'est une personne à la fois qui peut être à la réception et le client qui doit attendre doit aller à l'extérieur dans son véhicule, a-t-il poursuivi. On a aménagé une salle d'attente extérieure pour que ce soit plus confortable pour les gens, j'espère qu'on va être capable d'être dans une autre situation dès que l'hiver va arriver.»

Alors que les professionnels envisageaient un nombre élevé d'abandons d'animaux de compagnie en raison de la pandémie et du budget plus serré dans plusieurs familles, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Afin de combler le manque de socialisation causé par le confinement, le nombre de nouvelles adoptions a augmenté de manière significative, ce qui soulève des inquiétudes à plus long terme auprès des médecins vétérinaires.

«J'ai l'impression qu'il va y avoir à nouveau beaucoup d'abandons, appréhende le Dr Garon. C'est une belle situation actuellement que les refuges ne soient pas chargés d'animaux. Surtout, il ne faudrait pas qu'il y ait une autre vague de reproduction d'animaux à la maison.»

Une réalité déjà existante

Les médecins vétérinaires éprouvent de la difficulté à suffire à la demande du public depuis déjà quelques années. Avant la crise sanitaire, les délais pouvaient frôler les deux mois d'attente pour certains rendez-vous. Le manque de main-d'œuvre dans le domaine notamment en région alourdit cette situation déjà problématique.

«Il y a une étude produite à la demande de l'Association canadienne des médecins vétérinaires qui a été faite sur ce phénomène de pénurie là. Les conclusions de l'étude démontrent vraiment que c'est un besoin plus criant qui existe au Québec», a fait savoir la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), Caroline Kilsdonk.

Heureusement, il reste encore de l'espoir pour les propriétaires d'animaux domestiques en quête d'un rendez-vous. Certaines plages horaires demeurent vacantes dans quelques cliniques de la province. Ces derniers devront toutefois s'armer de patience et effectuer plusieurs téléphones avant de trouver une place du moins pour la prochaine année.