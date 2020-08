LNH : le début de la prochaine saison pourrait être retardé

Dès l’élimination du Canadien de Montréal face aux Flyers de Philadelphie, de nombreux partisans du Tricolore étaient déjà prêts à entourer la journée du 1er décembre au calendrier. Or, le début de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pourrait encore changer de date.

«Nous avons été honnêtes et constants depuis le début par rapport où nous étions concernant la saison prochaine. Dans notre protocole d’entente avec l’Association des joueurs, nous avons une date de début provisoire qui est le 1er décembre, mais le commissaire (Gary Bettman) a dit à maintes reprises que nous avons une certaine souplesse pour repousser cette date, que notre objectif est de pouvoir jouer avec les partisans dans nos amphithéâtres dans la mesure du possible», a rappelé Bill Daly, adjoint au commissaire, dans un entretien publié sur le site web de la LNH.

En bref, la date du 1er décembre est fortement envisagée, mais elle n’est pas non plus coulée dans le béton.

«Cela nous donne certainement la flexibilité de revenir sur le début de notre saison régulière, mais nous avons aussi l’avantage de pouvoir observer ce qui se passe au cours des prochaines semaines et des prochains mois en ce qui concerne les sports d’automne, les sports universitaires et les ligues européennes, a expliqué Daly. On veut voir comment ça se passe à travers le monde, à propos des événements sportifs en direct et comment ils sont menés. Nous n’avons pas à prendre cette décision aujourd’hui.»

«Nous voulons nous informer dans la mesure du possible avant de prendre des jugements définitifs et des décisions sur des choses qui n’ont pas besoin d’être décidées aujourd’hui, a poursuivi Daly. Nous utiliserons toutes ces informations, toutes ces données pour prendre les décisions à un moment approprié.»