Milos Raonic bat facilement Andy Murray

Seul Canadien encore en lice au tournoi Western & Southern, Milos Raonic s’est facilement défait d’Andy Murray en deux manches identiques de 6-2 pour passer en quarts de finale à New York, mardi.

Comme toujours, le service de Raonic a été son arme principale. Il a obtenu 10 as en plus de gagner 88% des points sur sa première balle.

L’Ontarien s’est aisément emparé de la première manche devant l’ancien numéro 1 mondial, qui était méconnaissable, laissant deux fois son service à Raonic. Le match a ensuite été arrêté en raison du mauvais temps.

Cette pause n’a pas aidé Murray à retrouver son aplomb au second set et il a encore une fois été brisé à deux reprises. Le Britannique, qui est descendu au 134e rang mondial après une longue pause, en a eu plein les bras en retour de service et n’a pu profiter de ses deux balles de bris.

Les deux tennismen ne s’étaient pas croisés depuis les Finales de l’ATP, à la fin de 2016. Véritable bête noire de Raonic, Murray avait remporté les neuf derniers duels.

Raonic, 34e joueur mondial, affrontera en quarts le Serbe Filip Krajinovic (32e), qui s’est facilement défait du Hongrois Marton Fucsovics (84e) en deux manches de 6-2 et 6-1.