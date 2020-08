Monia Chokri tourne Babysitter

Un an après avoir connu un beau succès critique et populaire avec sa comédie dramatique La femme de mon frère, l’actrice et réalisatrice Monia Chokri a amorcé la semaine dernière le tournage de son second long métrage, Babysitter, une adaptation de la pièce Baby-sitter de Catherine Léger (Charlotte a du fun).

Décrit comme une comédie grinçante qui aborde la question du féminisme, Babysitter réunira à l’écran Patrick Hivon, Steve Laplante, Hubert Proulx et de la jeune actrice française Nadia Tereszkiewicz. Monia Chokri jouera également un rôle dans le film.

Le tournage de Babysitter se déroulera jusqu’au 10 octobre à Montréal et ses environs. Sa sortie en salles est prévue pour juin 2021.