NCAA: pas de vague de retour des exilés

Des Québécois évoluant dans la NCAA et dont la saison de football a été annulée suivront-ils les traces du quart-arrière Jonathan Sénécal, qui s’est joint aux Carabins de l’Université de Montréal, et décideront-ils de rentrer à la maison ?

Des joueurs interrogés, tous souhaitent poursuivre leur carrière chez nos voisins du sud.

« Même avec l’annulation de la saison, j’ai toujours l’intention de rester ici et de finir ce que j’ai commencé », a raconté le maraudeur Tyris Lebeau, des Minutemen de UMass.

« J’ai pensé de revenir au Québec et de me joindre au Rouge et Or compte tenu du fait que j’ai une relation incroyable avec coach Constantin, mais j’ai senti que la transition serait difficile, surtout en allant de l’anglais à français. Je n’ai pas étudié en français depuis ma saison à Saint-Jean-Jean-sur-le-Richelieu. C’était la NCAA ou le Rouge et Or. »

Changement de cap

À sa sortie des rangs collégiaux après deux saisons avec les Cheetahs de Vanier, Lebeau s’était engagé avec le Rouge et Or avant de recevoir une offre de UMass.

« Je suis déçu de ne pas jouer, mais cette saison à l’écart va m’être profitable. Je vais pouvoir renforcer encore mon épaule qui a été opérée en 2018. Parce que je n’ai joué que trois parties l’année de mon opération, il me reste encore deux années d’admissibilité. »

Fortin fera pareil

Contacté par le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal, Christopher Fortin a lui aussi décidé de demeurer aux États-Unis.

« Je suis déçu qu’il n’y ait pas de saison, mais je vais avoir une année de plus pour m’entraîner et me préparer pour mes débuts », a souligné le bloqueur des Huskies de UConn.

« Mes connaissances de football vont beaucoup augmenter en un an. Je suis bien ici et je vis mon rêve. »

L’entraînement des Huskies a été arrêté la semaine dernière parce que six joueurs ont été déclarés positifs à la COVID-19.

« Je n’ai pas été touché, et ça ne change pas ma position », a indiqué le joueur de ligne offensive par excellence dans le circuit collégial Division 2 l’an dernier dans l’uniforme des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

« Je vais suivre mes cours à distance sauf un. Il s’agit d’une obligation pour les étudiants internationaux de suivre un cours sur le campus. »

Le plaqueur Dorian Daniel-Royal rejoindra les Blackbears du Maine dans les prochains jours.

« Je n’ai rien reconsidéré même si notre saison était annulée », a précisé le produit des Élans de Garneau. « Je vais quitter pour le Maine prochainement. »

Bourses

Dans l’optique d’offrir aux jeunes un incitatif supplémentaire à rentrer au Québec, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a déniché des fonds supplémentaires pour offrir dix bourses de 2000 $ aux athlètes universitaires et cinq bourses de 1000 $ aux athlètes collégiaux.

« Les athlètes ont très bien répondu », a indiqué le responsable du programme de bourses à la FAEQ Jonathan Collin.

« On connaissait un exode en basketball et des athlètes de marque ont postulé. Pour obtenir une véritable influence, il aurait toutefois fallu partir le programme plus tôt. Dans plusieurs cas, la décision des athlètes de revenir était déjà prise. »

Les candidats retenus seront connus la semaine prochaine.