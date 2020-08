Pour l’amour de l’horreur

Est-ce que Bleed with Me donne dans l’horreur pure et dure ? Les avis pourraient très bien être partagés à ce sujet à la suite de sa première à Fantasia, mercredi soir. Ça, Amelia Moses le reconnaît très bien. Mais la cinéaste montréalaise persiste et signe, préférant de loin cette étiquette à celle, galvaudée, de thriller psychologique.

« Je n’aime pas le terme “thriller psychologique”. J’ai l’impression que c’est celui qu’on utilise pour décrire tous les films que les puristes refusent de considérer comme de l’horreur », avance Amelia Moses.

« La définition de l’horreur est assez large. Pour moi, c’est la manifestation extérieure de nos peurs et anxiétés intimes. Et ça, ça résume parfaitement Bleed with Me », poursuit la réalisatrice.

Dans ce tout premier long métrage, la cinéaste met en scène un huis clos où, lors d’une escapade entre amis bien arrosée, une jeune femme réservée en vient à soupçonner son hôte de lui voler son sang durant son sommeil. Délire paranoïaque ou véritable vampirisme ? Le doute plane.

« J’imagine que, consciemment ou non, j’ai été fortement inspirée par Repulsion de Polanski. L’élément de claustrophobie, l’incertitude à savoir qui est réellement l’antagoniste... C’est ce qui m’intéressait, le fait de jouer avec la perception des gens tout au long du film », explique Amelia Moses.

Limites budgétaires

Ce sont de prime abord les limitations budgétaires qui ont semé en Amelia Moses l’idée qui allait devenir Bleed with Me. Fraîchement diplômée de l’Université Concordia, elle cherchait à mettre en pratique ses apprentissages le plus rapidement possible.

« Je savais pertinemment que je ne bénéficierais pas d’un gros budget. Alors, l’idée de faire un film avec trois personnages dans un seul lieu était, d’un point de vue monétaire, beaucoup plus réaliste », avance-t-elle.

Alors que Bleed with Me commence tout juste sa tournée des festivals (d’autres événements seront annoncés prochainement), Amelia Moses s’affaire déjà à mettre les dernières touches à son deuxième long métrage, Bloodthirsty. Tourné l’hiver dernier, ce projet raconte l’histoire d’une jeune chanteuse qui découvre être en fait un loup-garou.

Plusieurs projets

Ensuite ? Un troisième film et une série télévisée — toujours campés dans le monde de l’horreur — sont également en développement.

« L’horreur est un moyen fantastique d’aborder une foule de sujets différemment. C’est aussi un monde absolument fascinant que je m’amuse trop à explorer pour le quitter », conclut la cinéaste.

► Bleed with Me sera présenté en ligne à 19 h 10 mercredi soir, suivi d’une séance de questions et réponses en compagnie de la réalisatrice et des actrices Lee Marshall et Lauren Beatty. D’autres films à ne pas manquer à Fantasia aujourd’hui : Hunted (17 h) Kriya (21 h 15) The Undertaker’s Home (23 h 30)